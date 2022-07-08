Легкие летние прически, которые не оставят без внимания противоположный пол
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Легкие летние прически, которые не оставят без внимания противоположный пол

Легкие летние прически, которые не оставят без внимания противоположный пол

В летнее время года все женщины мечтают сделать такую укладку, чтобы было не так жарко. Есть несколько вариантов причесок, которые не только сделают образ восхитительным, но и стильным.

Какую прическу сделать на лето

Тонкие косички

Эта прическа считается более молодежной и удачно сочетается с casual-образом. Для начала следует сделать волнистые локоны, после чего выбрать две пряди возле лица и заплести их в две тонкие косички. Такой образ будет стильным и модным. Wow-эффект будет обеспечен и подойдет для любой модницы.

Хвост с отделенной челкой


Эту прическу часто делает певица Ариана Гранде. Не составит большого труда сделать ее в домашних условиях любой женщине. Достаточно лишь собрать волосы и завязать резинку, при этом выпустив челку.

Эффект мокрых волос

Это легкая и красивая прическа, которая станет удачной для жаркого лета. Дорого и стильно будет смотреться укладка волос назад. Она привлекательно будет выглядеть как на коротких, так и на длинных волосах. Что же касается кудряшек, то их стоит уложить в тонкие колечки.

Пучок с торчащими концами

Такую прическу часто делает модель Белла Хадид. Для этого потребуется гладко уложить волосы, а потом сделать низкий пучок и выпустить его концы.


Коса

Такая прическа отлично подойдет обладательницам длинных и густых локонов. Тем, кому уже надоел пучок, можно сделать стильную косу. Такая укладка станет стильно смотреться и при этом не будет жарко.

Волосы назад

В такой прическе челку и пряди возле висков укладывают назад. Зафиксировать форму можно при помощи заколки или резинки. Дополнить образ помогут крупные серьги. Эта прическа позволит открыть лицо и акцентировать все внимание на макияж.

Крабик


Это еще один распространенный вариант прически, который под силу сделать любой женщине. Единственное, что нужно будет сделать, так это подобрать более стильные украшения.

Низкий хвост

Прежде чем сделать такую прическу, потребуется сделать пробор. После этого нужно выделить одну прядь снизу и обмотать ею хвост. Закрепить такую прическу можно невидимкой.

Героиновый шик


Раньше были популярны голливудские волны, а сейчас на их смену пришли легкие волны, которые получили название героиновый шик. Сделать такую прическу можно при помощи фена, используя при этом разные насадки. Для достижения более легкого варианта можно воспользоваться плойкой.

Высокий пучок

С такой прической уж точно не будет жарко, при этом пучок делается очень просто и быстро. Добавить образу нежности помогут несколько прядок.

# Общество Красота
По материалам: rsute

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