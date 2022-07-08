Леся Ярославская: «Не нашла сил пойти на похороны Нарцисса, поэтому попросила у него прощения»
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Леся Ярославская: «Не нашла сил пойти на похороны Нарцисса, поэтому попросила у него прощения»

Леся Ярославская: «Не нашла сил пойти на похороны Нарцисса, поэтому попросила у него прощения»

Леся Ярославская дружила с Пьером Нарциссом, но на прощании с товарищем не приехала. По словам певицы, она пропустила траурную церемонию, потому что была в тяжелом эмоциональном состоянии. После похорон музыканта солистка «Тутси» посвятила ему песню.


Леся Ярославская тяжело переживает смерть друга и коллеги. Именно из-за чрезмерной эмоциональности артистка пропустила отпевание Пьера, которое прошло в Москве 30 июня.

«Я два дня собиралась на прощание с ним, но в тот самый день (а у меня еще был концерт) не нашла в себе сил пойти туда. Просто поняла, что эмоционально выгорю. На днях разговаривала с Мишей Гребенщиковым. И он тоже поддержал меня со словами: «Пьер был артистом. И он бы тебя понял». Ведь огромная концентрация энергии должна была быть подарена зрителю. И если бы я поехала на прощание, то, во-первых, ничего бы не успела, а во-вторых, просто бы эмоционально выгорела. Поэтому в песне «Ищу тебя» я попросила у Пьера прощения…» — поделилась 41-летняя певица.

Участница «Тутси» отметила — если бы она пошла на похороны, то после могла бы впасть в депрессию и потерять желание выступать. «Я себя знаю, я дико сентиментальный человек и, наверное, просто не смогла бы выйти на сцену», — добавила Леся.

Ярославская старается всячески поддержать бывшую жену Нарцисса Валерию и его дочь Каролину-Кристель.

«Мы были очень давно знакомы, раньше часто вместе ездили на гастроли, прекрасно общались с его семьей. Лера и Каролина-Кристель — прекрасные девчонки. И моя дочка вместе с Каролиной нередко участвовала в разных показах, они ездили на какие-то мероприятия. У нас есть общие друзья, мы часто пересекались. И действительно, сердце болит за то, как семья все это переживает. Да и мы все переживаем», — резюмировала певица.

Напомним, исполнитель хита «Шоколадный заяц» ушел из жизни 21 июня в одной из столичных больниц. Сердце Пьера остановилось прямо во время операции на почки.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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