Лиза Арзамасова запечатлелась с мужем и сыном в бизнес-классе на борту самолета
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Лиза Арзамасова запечатлелась с мужем и сыном в бизнес-классе на борту самолета

Лиза Арзамасова запечатлелась с мужем и сыном в бизнес-классе на борту самолета
Актриса Лиза Арзамасова поделилась милым семейным кадром с Ильей Авербухом и 10-месячным Левушкой. В День любви, семьи и верности, который отмечается в эту пятницу, многие знаменитости показывают в соцсетях своих вторых половинок и детей. Актриса Лиза Арзамасова тоже решила порадовать поклонников милым кадром. Она поделилась снимком, который сделала на борту самолета во время перелета из Москвы в Сочи. На фото Лиза Арзамасова позирует в компании двух своих любимых мужчин — мужа, прославленного фигуриста и создателя ледовых шоу Ильи Авербуха и сына Левушки.
«И что может быть важнее? 🙌🕊Одна великая женщина сказала как-то: «Идите домой и любите свои семьи». ❤️С Днём Семьи!» — написала под фото Лиза Арзамасова. Стоит добавить, что звездное семейство путешествовало в Сочи бизнес-классом, а этот перелет стал первым в жизни маленького Левы. «У вас такая чудесная семья!!! От всего сердца поздравляю!!!! Любви тёплого семейного счастья! ❤️❤️❤️», «С Днём Семьи, Любви и Верности! Счастья и радости вам Лиза с Ильёй семейного👍💖💖», «С Днём Семьи, Любви и Верности, Лизонька Вас и Илью и маленького Лёвушку!!! Счастья Вам Бесконечного!!! 👍👏🏻👏🏻👏🏻😍😍😍», - пожелали поклонники.
# Шоу-бизнес Арзамасова Лиза
По материалам: z-aya

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