Метелев предложил новые меры поддержки молодёжи в регионах Дальнего Востока и Арктики

Вадим Карасев

О новых мерах поддержки молодёжи в регионах Дальнего Востока и Арктики рассказал председатель комитета по молодёжной политике Госдумы РФ Артем Метелев на выездном заседании в городе Улан-Удэ Республики Бурятия.

Участники обсудили проблему оттока молодого населения из регионов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны.

"Хочу отметить, что поиск лучших условий и возможностей – совершенно нормальное, понятное и справедливое желание для любого молодого человека. Нельзя винить молодых людей за то, что они куда-то уезжают, они едут туда, где, как им кажется, они более востребованы, считают, что могут лучше реализовать себя и устроить свою жизнь. Наша задача в этой связи – показать, что для того, чтобы стать успешным, чтобы иметь достойную работу, хорошее образование, чтобы заводить семью – вовсе не обязательно ехать в Москву, Питер или, тем более, за границу. Они нужны здесь, в регионах, там, где они родились, где остаются их друзья, семьи, там, где их малая Родина, я уверен, что, если нам удастся обеспечить достойный уровень поддержки молодых людей в их родном регионе, многие из них хорошо задумаются прежде, чем покидать его", - сказал Метелев.

Депутат поддержал идею закрепления в законодательстве статуса "молодой ученый", а также выступил за продление программ "Земский доктор" и "Земский учитель", чтобы студенты, поступающие на профильные направления, могли быть уверены, что к моменту их выпуска программы всё еще будут действовать. Также Метелев предложил включить Бурятию в число пилотных регионов по запуску нового российского движения детей и молодёжи, закон о котором был принят Госдумой 6 июля.

"Хотел бы акцентировать внимание, что на территории всего Дальневосточного федерального округа, превосходящего по своей территории все страны Европы, проживает всего 8 млн человек, из которых молодёжь составляет 29%. При этом на совокупной территории европейских стран проживает почти 600 млн человек. Дальневосточный округ – самый крупный в России и самый малонаселенный", - сказал депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов.

Комитет по молодёжной политике принял решение проработать ряд инициатив, направленных на поддержку молодых специалистов, работающих в районах Крайнего Севера, а также на

увеличение регионального компонента в образовательных программах в части краеведения, обеспечивающего формирование и воспитание любви к своей малой родине.

"Обсуждаются актуальные для нас вопросы - это совершенствование законодательства, закрепление тех мер поддержки, которые существуют на федеральном уровне, в долгосрочном периоде, чтобы они были не годовые, не двухлетние, а можно было смотреть на перспективы. И чтобы молодой человек, поступая на первый курс любого вуза понимал, что когда он выпускается, те или иные программы поддержки молодёжи будут работать, и когда он закончит обучение, с государственной поддержкой может планировать свою жизнь на долгосрочный период. Так что для нас это очень актуально", - сказал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.