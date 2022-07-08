Минобороны РФ: В разведке Украины служат судимые за грабежи, разбои и изнасилования

Многие сотрудники главного управления разведки министерства обороны Украины ранее были осуждены за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, причинение тяжких увечий и изнасилования. Об этом говорится в опубликованном 8 июля заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.

По данным штаба, среди сотрудников украинской разведки есть наркозависимые, а также люди с судимостями за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, причинение тяжких травм и изнасилования.

«Таким образом, под «крышей» ВСУ легально «спрятались» отъявленные рецидивисты. Данные обстоятельства подтверждают, что бесчеловечные провокации, в том числе с гибелью мирных граждан, планируют и проводят личности с бандитским опытом», — говорится в заявлении штаба.

При этом установлены «факты глумления и издевательств» киевского режима над собственным народом, эти факты имеют достаточную доказательную базу, отмечается в заявлении. В координационном штабе заверили, что по данным фактам проводится детальное расследование, а виновные будут наказаны.

Ранее стало известно, что хакерская группировка RaHDit выложила в открытом доступе в интернете сведения о тысяче сотрудников главного управления разведки Минобороны Украины. Это стало возможным из-за изъянов в защите информационных сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский. Речь идет о представителях посольств и агентах в России, Индии, Австрии, Турции, Иране, Вьетнаме, ЮАР.



