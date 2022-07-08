"Мне бы никто не поверил, не сними я это видео": кот помог девушке достать упавшие в яму ключи

Вадим Карасев

На днях в Бразилии случилась очень милая история, и видео с ней завирусилось на весь интернет. Кадры опубликовали в Tik-Tok и Reddit с надписью: "Малыш уронил мамины ключи в яму, а кот пришел на помощь".

Как утверждает пользователь Reddit, действие происходит в Бразилии и снимавшая видео девушка написала: "Мне бы никто не поверил, не сними я видео".

Сначала девушка сама пыталась вытащить ключи, но у нее никак не получалось их зацепить. Ребенок, заваривший всю эту кашу, тоже старался чем-нибудь помочь, но самым настоящим героем истории оказался черный уличный кот.

Он сначала не понял, чего этим людям от него надо, но потом всерьез решил им помочь. Несколько попыток закончились неудачей: он уже почти вытаскивал брелок, но в последний момент он срывался с когтей и падал. В итоге коту удалось схватить их зубами и отдать счастливой хозяйке.

Видео набрало рекордное количество голосов в разделе Reddit Animals being bros ("животные — наши братаны"). Многие пользователи отметили, что котика теперь определенно надо накормить.

После случившегося даме лучше бы использовать эти ключи немедленно, чтобы поехать в магазин за пакетом вкусняшек и длинноперого тунца для этого пушистого черного героя.

Одного пользователя так впечатлила история, что он решил поискать информацию о коте. Оказалось, что он живет рядом и дама была с ним знакома. Ей нечем было его угостить, но она подарила ему красивую игрушку, которую он очень полюбил.