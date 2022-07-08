Мобильная сеть МегаФона стала лучшей в России
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Мобильная сеть МегаФона стала лучшей в России

Мобильная сеть МегаФона стала лучшей в России

МегаФон получил награду за лучшую мобильную сеть в стране, набрав максимальный балл за покрытие сети и продемонстрировав самую высокую скорость мобильного интернета, которая более чем на 30% опережает показатель ближайшего конкурента. Об этом говорят результаты независимых исследований международной компании Ookla®, сообщает пресс-служба МегаФона.

Исследование основано на замерах скорости мобильного интернета, которые пользователи приложения Speedtest® проводили на своих мобильных устройствах по всей России с января по июнь 2022 года, а также на данных приложения о покрытии сети. В этом году Ookla впервые представила исследование о качестве покрытия мобильных сетей российских операторов. Сеть МегаФона признана лучшей по этому критерию.

Для оценки эксперты анализируют количество локаций площадью 100х100 метров на территории страны, в которых доступны услуги операторов, и качество сервисов, представленных в каждой локации, – 4G и ниже. На основе двух показателей выводится общий результат. Для анализа покрытия было сделано 1,6 миллиарда замеров на 2,2 миллиона мобильных устройств по всей территории страны.

В исследовании скорости мобильного интернета МегаФон подтвердил свое лидерство, заняв первое место шестой год подряд. В этом году Ookla изменила методологию оценки скорости: вместо средних показателей используются медианные, которые наилучшим образом отражают пользовательский опыт.

Результаты основаны на 6,3 миллиона замеров на 1,3 миллиона мобильных устройств. Медианная скорость скачивания в сети МегаФона составила 25,01 Мбит/с, медианная скорость загрузки данных — 9,09 Мбит/с. В Москве медианная скорость скачивания достигла 41,73 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — 23,49 Мбит/с, Новосибирске — 26,30 Мбит/с, Ростове-на-Дону — 30,52 Мбит/с, Хабаровске — 24,80 Мбит/с, Казани — 24,08 Мбит/с, Челябинске — 26,17 Мбит/с.

МегаФон продолжает реализацию масштабной программы по развитию сети. В течение прошлого года компания работала как над модернизацией существующей инфраструктуры, так и над расширением покрытия, в том числе в сельской местности, труднодоступных районах, внутри зданий в городской черте.

Исследование подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета и в Иркутске. Во втором квартале 2022 года медианная скорость скачивания в городе составила 22,52 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов связи.

МегаФон

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По материалам: irk

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