Молитвы о любви и семейном благополучии на день Петра и Февронии 8 июля 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Молитвы о любви и семейном благополучии на день Петра и Февронии 8 июля 2022 года

Молитвы о любви и семейном благополучии на день Петра и Февронии 8 июля 2022 года

Молитвы о любви и семейном благополучии на день Петра и Февронии 8 июля 2022 года

День Петра и Февронии принято отмечать каждый год 8 июля. Текущий год не стал исключением. В такой день нужно просить о любви и семейном благополучии. День, как и все христианские праздники, имеет свои обычаи, обряды и запреты.

Молитвы о любви на день Петра и Февронии 8 июля

Петр и Феврония считаются большими помощниками и защитниками в семье, любовных делах. Они могут поспособствовать встрече настоящего чувства и формировании счастливого семейства.


Петр и Феврония не оставляют людей без своей поддержки. Поэтому каждый человек, который к ним обращается, обязательно будет услышан. Прочесть молитвы разрешается когда угодно, не только лишь в праздник.


Петр и Феврония смогли соблюдать заповедь, которую сейчас произносит священник в момент венчания. Они были вместе в горе, радости, трудностях и нищете. Феврония ухаживала за своим супругом, смогла вылечить его от страшного недуга, после чего прикрыла семью от бояр, которые решили разлучить возлюбленных. После изгнания Петра она постоянно была с ним. В мученических страданиях делила с ним бедную трапезу и никогда ни в чем не попрекала мужа.

Приметы на день Петра и Февронии

Этот день, как и все православные праздники, имеет свои приметы. В основном они касались погоды и сенокоса, который начинался именно с праздника:

  • если в праздник мышки и свиньи едят сухую траву, значит покос не порадует;
  • рассада быстро пьет воду, то дни сенокоса ожидаются ясными, если же вода не впитывается в землю, то будет влажно;
  • духота в праздник говорит о том, что следующие сорок дней тоже будут теплыми;
  • прохладный ветер с севера предвещает ясные дни, а вот ветерок с юга говорит о скорых дождях;
  • если над водоемом есть радуга, нужно готовиться к дождям.

Традиции на день Петра и Февронии в 2022 году

В народе праздник имеет отношение к семейству и благополучию. В давние времена в такое время отмечали день влюбленных. Старое поверье гласило, что русалки выходят в это время на берег, чтобы погреться на солнце.


В народе давно подметили, если в праздник трудиться вместе со своей второй половинкой, то семья получит достаток и счастье. В то время так говорили о сенокосе, ведь в это время люди как раз переворачивали сено и метали стога.

В праздник всем влюбленным важно больше времени находиться вместе. Утром можно отправиться в храм, чтобы помолиться святым, попросить крепкой семьи и любви на всю жизнь. Февронье также принято молиться от избавления от хвори, ведь она была большой целительницей, которая вылечила своего супруга от серьезного недуга.

Говорят, что 8 июля будет отличное время для романтики и прогулок. Также это удачное время для свиданий и начала отношений. Все отношения, что начались в праздник, будут длительными и счастливыми.

Что не стоит делать в день Петра и Февронии


  • не стоит играть пышные свадьбы, ведь в это время идет Петровский пост. На протяжении всего поста не нужно вовсе устраивать никаких гуляний;
  • церковь в этот день не венчает возлюбленных;
  • лучше не возиться с выпечкой, не работать с мукой, чтобы не залепить счастье и успех. То же самое касается и рукоделия;
  • предки в праздник старались не работать на огороде с растениями, но поливать можно;
  • в праздник не стоит срывать ромашки, ведь они являются символом дня Петра и Февронии.

Стоит напомнить, что день памяти благоверных князя Петра и его супруги Февронии берет начало с середины XVI века. В то время Русская православная церковь причислила супругов к лику святых. Время было трудное. А пример возлюбленных помогает людям осознать, что в этом непростом мире все же можно прожить счастливую и длинную семейную жизнь.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

Последние новости

Самая дорогая собачья будка за 9 миллионов рублей
Самая дорогая собачья будка за 9 миллионов рублей
Молитвы о любви и семейном благополучии на день Петра и Февронии 8 июля 2022 года
Молитвы о любви и семейном благополучии на день Петра и Февронии 8
Пять главных признаков того, что в доме много негативной энергии
Пять главных признаков того, что в доме много негативной энергии
Бег назад или испытай себя на прочность
Бег назад или испытай себя на прочность
Binance.US наняла бывшую топ-менеджерку PayPal
Binance.US наняла бывшую топ-менеджерку PayPal
Успенская отдыхает в Турции вместе со своей дочерью в шикарном отеле: подробности
Успенская отдыхает в Турции вместе со своей дочерью в шикарном отеле:
Салибекова не смогла отсудить автомобиль
Салибекова не смогла отсудить автомобиль
В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 в России
В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 в России
Убивший Флойда бывший полицейский получил еще один срок
Убивший Флойда бывший полицейский получил еще один срок
Техники усиления ауры: как стать неуязвимыми для проблем
Техники усиления ауры: как стать неуязвимыми для проблем
Индия ограничит экспорт муки и крупы из пшеницы
Индия ограничит экспорт муки и крупы из пшеницы
Актер Дензел Вашингтон пропустил награждение Медалью свободы в Белом доме
Актер Дензел Вашингтон пропустил награждение Медалью свободы в Белом

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
Родные Юрия Шатунова не могут получить свидетельство о смерти
Родные Юрия Шатунова не могут получить свидетельство о смерти
Исследование: 85% мерчантов видят в биткоин-платежах средство для привлечения клиентов
Исследование: 85% мерчантов видят в биткоин-платежах средство для
Business Insider: Илон Маск и сотрудница его компании тайно стали родителями близнецов
Business Insider: Илон Маск и сотрудница его компании тайно стали

Еще по теме

День Петра и Февронии 8 июля 2021 года: молитвы о любви и семейном благополучии
День Петра и Февронии 8 июля 2019 года: молитвы о любви и семейном благополучии
День Петра и Февронии 8 июля 2020 года: как укрепить любовь и семью
В Москву привезут мощи святых Петра и Февронии