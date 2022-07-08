На «Российской креативной неделе» прошло выездное заседание комиссии Госсовета

Вадим Карасев

На «Российской креативной неделе» прошло заседание Госсовета по направлению «Культура»

В Парке Горького продолжил работу форум «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week, RCW) — ключевое событие в сфере креативных индустрий, объединившее 1300 спикеров и представителей 62 регионов Российской Федерации. Организаторами выступают АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и «Роскультцентр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Деловую программу второго дня форума открыло выездное заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура» «О мерах по обеспечению устойчивости креативных индустрий в современных условиях».

Модераторами дискуссии выступили директор «Российской креативной недели», руководитель ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова и декан экономического факультета МГУ, председатель правления Федерации Креативных индустрий Александр Аузан.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета «Российской креативной недели» Сергей Новиков отметил, что быстро растущие креативные отрасли могут привнести мощный вклад в экономику каждого региона, для этого нужно создать условия и инструментарий. «Нужно найти формат межведомственной точки координации, оптимальную организационно-правовую форму. Вряд ли мы хотим создать Министерство креативных индустрий, нужно выбрать наиболее подходящую под задачи общественно-правовую форму», — отметил он. Также Сергей Новиков обратил внимание участников встречи на меры по защите авторских прав. «Вступил в действие указ президента, позволяющий перечислять средства за «авторские» на специальный счет для партнеров, которые сейчас уклоняются от взаимодействия. То есть мы, с одной стороны, не разрушаем рынок авторских прав, не говорим о том, что «вы берите пользуйтесь, никому ничего не платите, они себя плохо ведут и мы тоже считаем себя свободными от обязательств». Это бы разрушило рынок авторских прав внутри страны, зачем нам это нужно, когда его так долго создавали. С другой стороны, эти средства остаются на спецсчетах «до лучших времен», — добавил эксперт.

Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш напомнила, что в регионах существуют совершенно разные практики регулирования и поддержки креативных индустрий, которые относятся к разным ведомствам и формам: «Приводить к единообразию и переформатировать это не нужно. Лучше договориться о понятиях высокого уровня — например, как считать вклад креативных индустрий в экономику».

Председатель ОГО «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» Андрей Кричевский отметил, что формат ОГО — общероссийской общественно-государственной организации — уже успешно применяется в области защиты авторских прав. И этот опыт можно применять и в формировании органов управления и поддержки креативных индустрий в региональном и федеральном масштабе.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович отметил, что ключевой проблемой остается спрос. «Сейчас ключевая проблема — это спрос. После ухода западных компаний спрос сильно упал. В первую очередь нужно создавать спрос, не только благодаря грантовой поддержке, но и обычному формату заказа. Мы с помощью государственных кампаний должны обеспечить замену того спроса, который был. Мы в регионе пытаемся этот спрос поддержать, у нас есть большая событийная программа. Собственные возможности мы пытаемся использовать, но это должна быть скоординированная история», - заявил он.

«Нам нужна точка входа, которая поможет людей ориентировать. Мы готовы предложить подведы. Необходимо создавать библиотеку креативных индустрий. Конечно, она должна быть в цифровом виде. В том числе туда должен входить экономический ликбез, IP. Важно, чтобы мы создавали сервисы. Необходимо создавать инфраструктуру для вновь приходящих в индустрию людей. Мы думаем создать креативный кластер в Ленинке. Для регионов у нас существует проект "Гений места"»‎, — отметил генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов поделился итогами первых волн заявок и планами на будущее. «Уже первая волна принесла 12,5 тысячи заявок — это база людей, идей, пассионарных команд». Роман Карманов объяснил, что, создавая заявку на получение гранта, заявители пишут настоящий бизнес-кейс с обоснованием значимости проекта, расчетом бюджета. Важно продумать каждый критерий — «это настоящая конкурентная борьба за ресурсы». «И деньги работают. Часто грантовые деньги становятся стартовым капиталом нового бизнеса», - отметил он. В качестве успешной реализации грантового проекта директор Президентского фонда культурных инициатив назвал выставку «Виктор Цой. Путь героя» в Манеже, которая получает запросы и приглашения из самых разных регионов и получает развитие и масштабирование.

«Региональное разнообразие управления креативными индустриями объясняется федеральной моделью государства. Отсюда и появляется региональная спецификация. Сегодня фокус дискуссии сместился с того, что такое креативные индустрии на то, как сделать так, чтобы они приносили больший доход и успех. Неслучайно вчера было сформулировано обращение к отрасли — мечтай амбициозно! Мир никогда не будет прежним с точки зрения экономического устройства», — заявил заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский. Он выразил уверенность в том, что естественным путем будет сформирован межведомственный формат, который позволит эффективно управлять креативными индустриями и поддерживать их.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в формате видеообращения к участникам заседания Госсовета выразила уверенность в том, что все важнейшие достижения и намеченные проекты решений получат дальнейшие развитие после завершения «Российской креативной недели».

Подводя итоги встречи, Александр Аузан напомнил, что российские креативные индустрии, несмотря на новые условия и реалии, являются частью мировой креативной экономики, развиваются в живой конкуренции и получают новые вызовы и возможности для деятельности в регионах РФ, отражая их уникальное своеобразие. Но для текущего этапа развития принципиально важно изменить модель федерального управления креативными индустриями. Пример реализации ОГО в сфере защиты интеллектуальной собственности показывает свою эффективность. Следует рассмотреть эту практику как модель для нашего сектора.