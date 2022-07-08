Nacon анонсировали Crown Wars — The Black Prince для Xbox One и Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Издательство Nacon представило новый проект от команды Artefacts Studio, который получил название Crown Wars — The Black Prince. Проект представляет собой историческую пошаговую стратегию, события которой развиваются во времена Столетней Войны.

В Crown Wars — The Black Prince игрокам предстоит «побеждать зло». Для этого они должны проявлять свои навыки не только в сражениях на поле боя, но и в дипломатии. Игроки будут управлять собственным замком, в котором можно набирать и обучать солдат для защиты населения. Ниже представлен дебютный трейлер Crown Wars — The Black Prince с первым геймплеем игры.

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Релиз Crown Wars — The Black Prince должен состояться в 2023 году, на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах.