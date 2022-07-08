Nacon анонсировали Crown Wars — The Black Prince для Xbox One и Xbox Series X | S
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Nacon анонсировали Crown Wars — The Black Prince для Xbox One и Xbox Series X | S

Nacon анонсировали Crown Wars — The Black Prince для Xbox One и Xbox Series X | S


Издательство Nacon представило новый проект от команды Artefacts Studio, который получил название Crown Wars — The Black Prince. Проект представляет собой историческую пошаговую стратегию, события которой развиваются во времена Столетней Войны.

В Crown Wars — The Black Prince игрокам предстоит «побеждать зло». Для этого они должны проявлять свои навыки не только в сражениях на поле боя, но и в дипломатии. Игроки будут управлять собственным замком, в котором можно набирать и обучать солдат для защиты населения. Ниже представлен дебютный трейлер Crown Wars — The Black Prince с первым геймплеем игры.


Watch this video on YouTube

Релиз Crown Wars — The Black Prince должен состояться в 2023 году, на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Celsius погасила кредит в MakerDAO и вывела залог в 23 962 WBTC
Celsius погасила кредит в MakerDAO и вывела залог в 23 962 WBTC
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра
Сын Натальи Подольской запрещает его снимать
Сын Натальи Подольской запрещает его снимать
Шахназаров жестко раскритиковал Екатерину Варнаву в лаваше
Шахназаров жестко раскритиковал Екатерину Варнаву в лаваше
Игры с быком могут закончиться очень плачевно
Игры с быком могут закончиться очень плачевно
Горноспасатель умер во время поисковой операции в шахте Кузбасса
Горноспасатель умер во время поисковой операции в шахте Кузбасса
Парень тайно выучил язык жестов и узнал неприятный факт о матери
Парень тайно выучил язык жестов и узнал неприятный факт о матери
Леся Ярославская: «Не нашла сил пойти на похороны Нарцисса, поэтому попросила у него прощения»
Леся Ярославская: «Не нашла сил пойти на похороны Нарцисса, поэтому
Nacon анонсировали Crown Wars — The Black Prince для Xbox One и Xbox Series X | S
Nacon анонсировали Crown Wars — The Black Prince для Xbox One и Xbox
В России предсказали рост цен на пиво
В России предсказали рост цен на пиво
Легкие летние прически, которые не оставят без внимания противоположный пол
Легкие летние прически, которые не оставят без внимания
Иностранные наемники удивились боевым действиям на Украине
Иностранные наемники удивились боевым действиям на Украине

Топ на сегодня

Business Insider: Илон Маск и сотрудница его компании тайно стали родителями близнецов
Business Insider: Илон Маск и сотрудница его компании тайно стали
Последние новости Донбасса: следующими крупным сражением станут битвы за Северск и Славянск
Последние новости Донбасса: следующими крупным сражением станут битвы
Самая точная 2D карта вселенной⁠⁠ (4 фото)
Самая точная 2D карта вселенной⁠⁠ (4 фото)
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 06.07.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 06.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 06.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 06.07.2022

Еще по теме

Star Wars Jedi: Survivor анонсировали — только для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC
Стратегия Mushroom Wars 2 теперь доступна и на Xbox
Версию Test Drive Unlimited Solar Crown для Xbox One отменили
Xbox представил 12 консолей Xbox Series S с разными дизайнами Lego Star Wars