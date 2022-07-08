Наоми Кэмпбелл получила степень доктора наук

Вадим Карасев

Супермодель Наоми Кэмпбелл получила степень доктора наук. Степень ей присудил Университет творческих искусств в Англии в качестве признания ее огромного вклада в модную индустрию.

Церемония награждения состоялась в Королевском фестивальном зале в Лондоне. Для церемонии награждения Наоми Кэмпбелл выбрала бежевый комбинезон Burberry.

Во время вручения диплома Наоми не смогла сдержать слез.

Никогда никому не позволяйте изменить то, как вы себя чувствуете, изменить вас, ваше видение и то, чего вы хотите для себя,— сказала супермодель со сцены, обращаясь к выпускникам. Поддержать Наоми Кэмпбелл пришла ее мама Валери Моррис.





Наоми Кэмпбелл на сцене, кадр из видео @theperfectmag в твиттере (заблокирован в России)

Ранее Наоми Кэмпбелл появилась на Неделе высокой моды в Париже, где приняла участие в кутюрном показе Balenciaga. Помимо нее на подиум вышли Рената Литвинова, Николь Кидман, Белла Хадид, Дуа Липа и Ким Кардашьян.

Ксения Смирнова