Напавшего на Абэ заподозрили в изготовлении оружия на 3D-принтере
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Напавшего на Абэ заподозрили в изготовлении оружия на 3D-принтере

Напавшего на Абэ заподозрили в изготовлении оружия на 3D-принтере

Напавшего на Абэ заподозрили в изготовлении оружия на 3D-принтереShukan Gendai: напавший на экс-премьера Японии Абэ мог изготовить оружие на 3D-принтере

Мужчина, совершивший покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, мог изготовить оружие на 3D-принтере. Об этом сообщает издание Shukan Gendai.

Отмечается, что на кадрах с места происшествия рядом с напавшим на политика на земле лежит черное огнестрельное оружие. В полиции заподозрили, что оно было самодельным.

Председатель совета директоров Ассоциации по использованию 3D-данных Тацуя Сома рассказал изданию, что изготовление огнестрельного оружия с помощью 3D-принтера не составляет труда. «Дробовик — идеальное оружие, когда нет времени или возможности прицелиться. Винтовки также можно изготовить с помощью 3D-принтера, но если важнее именно "попасть в цель", то дробовик здесь выигрывает», — отметил он.

О покушении на Абэ стало известно утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что после покушения и госпитализации бывший премьер страны Синдзо Абэ жив и находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

К чему приводит сон на двух подушках, по мнению врачей и астрологов
К чему приводит сон на двух подушках, по мнению врачей и астрологов
Напавшего на Абэ заподозрили в изготовлении оружия на 3D-принтере
Напавшего на Абэ заподозрили в изготовлении оружия на 3D-принтере
Илон Маск прокомментировал рождение близнецов от своей сотрудницы
Илон Маск прокомментировал рождение близнецов от своей сотрудницы
Ubisoft перешла к ценнику в $70 за игру — это минимальная цена за Skull and Bones
Ubisoft перешла к ценнику в $70 за игру — это минимальная цена за
Павел Прилучный устроил Зепюр Брутян романтичное свидание на воздушном шаре
Павел Прилучный устроил Зепюр Брутян романтичное свидание на
Венгрия отказалась делиться газом с другими странами ЕС
Венгрия отказалась делиться газом с другими странами ЕС
Эффективный стрейчинг
Эффективный стрейчинг
Скелет горгозавра будет выставлен на аукцион
Скелет горгозавра будет выставлен на аукцион
Девушки нашли своих пропавших бойфрендов благодаря охраннику стрип-клуба
Девушки нашли своих пропавших бойфрендов благодаря охраннику
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в марте
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в
Суд рассмотрит дело иркутянки, прописавшей в своем доме несколько десятков мигрантов
Суд рассмотрит дело иркутянки, прописавшей в своем доме несколько
Вооруженные силы Китая провели военные учения вблизи Тайваня
Вооруженные силы Китая провели военные учения вблизи Тайваня

Топ на сегодня

Самая точная 2D карта вселенной⁠⁠ (4 фото)
Самая точная 2D карта вселенной⁠⁠ (4 фото)
Литва отказалась создавать зеленый коридор для транзита грузов в Калининград
Литва отказалась создавать зеленый коридор для транзита грузов в
Устроивший у Кремля смертельную аварию водитель был пьян
Устроивший у Кремля смертельную аварию водитель был пьян
Tatarka FM рассекретила жениха Бузовой
Tatarka FM рассекретила жениха Бузовой
Alameda Research привлекла $377 млн у потерпевшего крах Voyager Digital
Alameda Research привлекла $377 млн у потерпевшего крах Voyager

Еще по теме

Абэ намерен построить на Курилах казино
Жители Техаса могут носить оружие в публичных местах
В полиции рассказали, сколько граждан Украины имеет огнестрельное оружие
СМИ узнали, как техасский стрелок смог купить оружие