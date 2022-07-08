Напавшего на Абэ заподозрили в изготовлении оружия на 3D-принтере

Вадим Карасев

Shukan Gendai: напавший на экс-премьера Японии Абэ мог изготовить оружие на 3D-принтере

Мужчина, совершивший покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, мог изготовить оружие на 3D-принтере. Об этом сообщает издание Shukan Gendai.

Отмечается, что на кадрах с места происшествия рядом с напавшим на политика на земле лежит черное огнестрельное оружие. В полиции заподозрили, что оно было самодельным.

Председатель совета директоров Ассоциации по использованию 3D-данных Тацуя Сома рассказал изданию, что изготовление огнестрельного оружия с помощью 3D-принтера не составляет труда. «Дробовик — идеальное оружие, когда нет времени или возможности прицелиться. Винтовки также можно изготовить с помощью 3D-принтера, но если важнее именно "попасть в цель", то дробовик здесь выигрывает», — отметил он.

О покушении на Абэ стало известно утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что после покушения и госпитализации бывший премьер страны Синдзо Абэ жив и находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.