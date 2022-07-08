Насколько опасны длинные черви, обитающие в водоемах, и что будет, если случайно проглотить их
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Насколько опасны длинные черви, обитающие в водоемах, и что будет, если случайно проглотить их

Насколько опасны длинные черви, обитающие в водоемах, и что будет, если случайно проглотить их

Жители Подмосковья в последнее время стали все чаще замечать скопление длинных червей в местных водоемах. Многие интересуются, что это за водоплавающие, насколько они опасны для человека и что будет, если во время купания случайно проглотить такого червя.

Что представляют собой черви, которых можно часто видеть в Подмосковных водоемах


Тонкие водоплавающие черви в последнее время стали все чаще встречаться в водоемах Подмосковья. Их скопления можно увидеть на мелководье, в канавках и среди водных зарослей. Сбиваясь в кучи, они образуют шевелящиеся клубки и вызывают опасения у купающихся.

Эти черви относятся к типу беспозвоночных животных, классу нематод. Название волосатики они получили из-за длинного нитевидного тела толщиной 2-5 мм, которое обычно имеет длину 40-60 см, но в некоторых случаях может достигать и двух метров.

Насколько опасны волосатики и что будет, если случайно проглотить червя во время купания


Вопросы о том, насколько опасны эти водоплавающие существа, все чаще стали появляться в СМИ, поэтому недавно доктор биологических наук Юрий Гниненко подробно ответил на этот вопрос в «Вечерней Москве».

По мнению специалиста, эти черви не представляют никакой опасности для человека, поскольку их личинки паразитируют на различных водных и наземных насекомых, внутри которых проходят определенный цикл развития.

Попадая во внешнюю среду, волосатики имеют небольшую продолжительность жизни — всего 2-4 недели. За это время они достигают периода размножения и, сбиваясь в клубки, начинают откладывать яйца, которые прикрепляются к водным растениям.

Для человека волосатики никакой опасности не представляют, даже если случайно проглотить червя во время купания. В желудочно-кишечном тракте человека он практически сразу же погибает. А вот наличие волосатиков в водоеме говорит о том, что вода в нем экологически чистая и там можно купаться.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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