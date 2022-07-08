NBA 2K23 на Xbox Series X | S будет лучше, чем на PC
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

NBA 2K23 на Xbox Series X | S будет лучше, чем на PC

NBA 2K23 на Xbox Series X | S будет лучше, чем на PC


Издательство 2K анонсировало новый баскетбольный симулятор — игру NBA 2K23. Проект выйдет уже 9 сентября 2022 года на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S.

Разработчики NBA 2K23 подтвердили, что лучшие версии баскетбольного симулятора в этом году, вновь, будут на Xbox Series X | S и Playstation 5. В прошлом году, с выпуском NBA 2K22, разработчики уже практиковали выпуск на PC версии, которая основана на Xbox One и Playstation 4, и в этом году они намерены поступить таким же образом. Лучшая оптимизация будет в версиях для Xbox Series X | S и Playstation 5, о чем сообщили разработчики, остальным платформах разработчики обещают поддерживать «свежий и инновационный геймплей».

NBA 2K23 уже доступна для предварительных заказов на всех платформах, версия для Xbox Series X | S обойдется, минимум, в $69,99.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Полина Гагарина похвасталась фигурой в купальнике на фоне своего особняка
Полина Гагарина похвасталась фигурой в купальнике на фоне своего
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулит нам девятое июля 2022
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулит нам девятое июля 2022
Виктория Дайнеко раскричалась во время процедуры удаления тату
Виктория Дайнеко раскричалась во время процедуры удаления тату
Лолита Милявская попросила убежища
Лолита Милявская попросила убежища
Ольге Бузовой предложили сыграть свадьбу с Григорием Лепсом
Ольге Бузовой предложили сыграть свадьбу с Григорием Лепсом
Посольство назвало хамством новые санкции Канады против России
Посольство назвало хамством новые санкции Канады против России
Регина Тодоренко рассказала, как чувствует себя на последних сроках беременности: фото
Регина Тодоренко рассказала, как чувствует себя на последних сроках
Еще есть, что посмотреть. Сериалы второй половины 2022 года, которые ждет мир
Еще есть, что посмотреть. Сериалы второй половины 2022 года, которые
День Тихвинской иконы Божией Матери 9 июля 2022 года: что можно и что нельзя делать россиянам в праздник
День Тихвинской иконы Божией Матери 9 июля 2022 года: что можно и что
Блогер Макс +100500 женился на звезде соцсетей Насте Боднар (15 фото)
Блогер Макс +100500 женился на звезде соцсетей Насте Боднар (15 фото)
NBA 2K23 на Xbox Series X | S будет лучше, чем на PC
NBA 2K23 на Xbox Series X | S будет лучше, чем на PC
В России захотели убрать комиссию за переводы самому себе до 1,4 миллиона рублей
В России захотели убрать комиссию за переводы самому себе до 1,4

Топ на сегодня

В России предсказали рост цен на пиво
В России предсказали рост цен на пиво
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра
Подборка забавных твитов обо всем - 07.07.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 07.07.2022 (15 фото)
Сын Натальи Подольской запрещает его снимать
Сын Натальи Подольской запрещает его снимать
Reddit выпустит коллекционные аватары на блокчейне Polygon
Reddit выпустит коллекционные аватары на блокчейне Polygon

Еще по теме

Сравнение WWE 2K22 на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5
Spidersaurs, от команды Contra 4, выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S
Разработчики F1 22 раскрыли технические детали игры на Xbox Series X и Xbox Series S
Объявлено, что игра Imp of the Sun выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S