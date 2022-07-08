NBA 2K23 на Xbox Series X | S будет лучше, чем на PC

Вадим Карасев





Издательство 2K анонсировало новый баскетбольный симулятор — игру NBA 2K23. Проект выйдет уже 9 сентября 2022 года на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S.

Разработчики NBA 2K23 подтвердили, что лучшие версии баскетбольного симулятора в этом году, вновь, будут на Xbox Series X | S и Playstation 5. В прошлом году, с выпуском NBA 2K22, разработчики уже практиковали выпуск на PC версии, которая основана на Xbox One и Playstation 4, и в этом году они намерены поступить таким же образом. Лучшая оптимизация будет в версиях для Xbox Series X | S и Playstation 5, о чем сообщили разработчики, остальным платформах разработчики обещают поддерживать «свежий и инновационный геймплей».

NBA 2K23 уже доступна для предварительных заказов на всех платформах, версия для Xbox Series X | S обойдется, минимум, в $69,99.

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