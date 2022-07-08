Немецкий энергоконцерн попросил помощи у властей
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Немецкий энергоконцерн попросил помощи у властей

Немецкий энергоконцерн попросил помощи у властейНемецкий энергоконцерн Uniper государственной поддержки из-за газового кризиса

На фоне газового кризиса немецкий концерн Uniper попросил поддержки для стабилизации бизнеса у правительства. Об этом со ссылкой на финскую государственную энергетическую компанию Fortum Corporation, крупнейшего акционера Uniper, сообщает РИА Новости.

До этого, 5 июля, парламент Германии утвердил поправки в закон об энергетической безопасности, предусматривающие меры по стабилизации бухгалтерского баланса компаний критической энергетической инфраструктуры.

В Fortum отметили, что Uniper имеет право на помощь властей в связи с новыми правилами, а так как компания является крупнейшим в стране импортером газа, то она больше всех остальных пострадала от снижения поставок из России и находится под финансовым давлением. По оценкам аналитиков, компания теряет до 30 миллионов евро в день.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что, предположительно, помощь будет заключаться в покупке правительством акций энергокомпании, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии. Государству могут перейти 25 процентов акций компании в рамках допэмиссии по 1,7 евро за бумагу. Еще одним условием, которое продолжает обсуждаться, является так называемое «молчаливое партнерство» — долевой инструмент без права голоса. Сделка оценивается в 3-5 миллиардов евро.

При этом компания, как утверждает со ссылкой на собственные источники Bloomberg, хотела бы получить финансовую помощь в размере до девяти миллиардов евро.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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