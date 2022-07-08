Нюша пошла по стопам Блиновской, фото Стеши с высыпаниями на лице. Соцсети звезд

Нюша перебралась с семьей в Дубай. Певица призналась, что теперь хочет изменить и профессиональную деятельность. Недавно она занялась онлайн-проектами, за что сразу получила сравнение с гуру марафонов Блиновской.

31-летняя Нюша запустила вебинар, в котором рассказывает о том, как найти работу мечты и получить достойную зарплату. Причем выбрать профессию, по задумке певицы, клиентам помогает даже нумеролог. «Тебя ждут самые вкусные цены и целая россыпь бонусов», — завлекает аудиторию звезда.

Поклонники поддерживают начинания кумира. А вот некоторые скептически отнеслись к ее экспериментам. «Интересно, что они с мужем сами смогли овладеть только профессией инфоцыган. Да и то не на уровне мастериц этого рынка», — иронично отмечают в Telegram-канале «Только никому».

Рекламой очередных онлайн-курсов оказался и пост 22-летней Стеши Маликовой без макияжа. Дочь артиста пожаловалась, что у нее появились высыпания на коже. «Как начинаю нервничать сразу все на лице», — жаловалась блондинка.

Зато Илья Семин поделился приятными новостями. После непродолжительной ссоры стриптизер воссоединился с Аленой Рапунцель. Хотя еще несколько дней назад уверял, что подает на развод. Сегодня молодой человек опубликовал кадр, на котором он запечатлен в объятиях экс-участницы реалити.

«Прости меня за то что между нами сейчас происходит. Прости за то, что боишься довериться мне, прости за слезы на глазах, но знай все будет по-другому. Просто возьми меня за руку и пошли со мной в новую жизнь», — написал Илья.