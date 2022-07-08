Округ в США инвестирует $35 млн в криптофонд VanEck

Две пенсионные системы округа Фэрфакс (штат Вирджиния, США) инвестируют $35 млн в криптовалютный фонд управляющего активами VanEck.

Вложения в New Finance Income Fund доступны аккредитованным инвесторам. Фонд генерирует доход посредством кредитования в стейблкоинах и фиате под залог цифровых активов.

В инвестициях примут участие пенсионные системы чиновников (ERS) и сотрудников полиции округа (PORS).

Впервые эти структуры инвестировали в криптоактивы в 2019 году, суммарно вложив $21 млн в криптофонд Morgan Creek.

В комментарии для Cointelegraph инвестиционный директор ERS Энди Спеллар уточнил, что их доля в фонде VanEck составит $25 млн. Средства будут переводиться с июля по сентябрь "в зависимости от рыночных условий".

По словам Спеллара, фирма уже получила первые транши от ERS и PORS в размере $10 млн и $5 млн соответственно.

"Мы смотрим на это пространство как на диверсификатор с нашими кредитными/высокодоходными портфелями и, особенно, на периоды эффективности с краткосрочными (1-3 месяца) позициями", — заявил Спеллар.

Касательно текущей ситуации на рынке, он отметил, что глубина падения криптоиндустрии не превышает аналогичное сокращение других быстрорастущих отраслей. Спеллар выразил уверенность в долгосрочной перспективе, поскольку в "будущем будет оцифровано больше вещей, включая сами традиционные активы".

"Эти типы рынков избавляются от слабых игроков и технологий, что, в целом, благоприятная тенденция", — добавил он.

Напомним, в 2021 году канадский пенсионный фонд пенсионный фонд Caisse de dépôt et Placement du Québec возглавил вместе с фирмой WestCap раунд финансирования Серии B криптокредитора Celsius на $750 млн.

В июне 2022 года структура отказалась выделить испытывающей кризис ликвидности криптокомпании дополнительное финансирование, согласно The Wall Street Journal.