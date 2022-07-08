Округ в США инвестирует $35 млн в криптофонд VanEck
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Округ в США инвестирует $35 млн в криптофонд VanEck

Округ в США инвестирует $35 млн в криптофонд VanEck


Две пенсионные системы округа Фэрфакс (штат Вирджиния, США) инвестируют $35 млн в криптовалютный фонд управляющего активами VanEck.


Вложения в New Finance Income Fund доступны аккредитованным инвесторам. Фонд генерирует доход посредством кредитования в стейблкоинах и фиате под залог цифровых активов.


В инвестициях примут участие пенсионные системы чиновников (ERS) и сотрудников полиции округа (PORS).


Впервые эти структуры инвестировали в криптоактивы в 2019 году, суммарно вложив $21 млн в криптофонд Morgan Creek.


В комментарии для Cointelegraph инвестиционный директор ERS Энди Спеллар уточнил, что их доля в фонде VanEck составит $25 млн. Средства будут переводиться с июля по сентябрь "в зависимости от рыночных условий".


По словам Спеллара, фирма уже получила первые транши от ERS и PORS в размере $10 млн и $5 млн соответственно.


"Мы смотрим на это пространство как на диверсификатор с нашими кредитными/высокодоходными портфелями и, особенно, на периоды эффективности с краткосрочными (1-3 месяца) позициями", — заявил Спеллар.


Касательно текущей ситуации на рынке, он отметил, что глубина падения криптоиндустрии не превышает аналогичное сокращение других быстрорастущих отраслей. Спеллар выразил уверенность в долгосрочной перспективе, поскольку в "будущем будет оцифровано больше вещей, включая сами традиционные активы".


"Эти типы рынков избавляются от слабых игроков и технологий, что, в целом, благоприятная тенденция", — добавил он.


Напомним, в 2021 году канадский пенсионный фонд пенсионный фонд Caisse de dépôt et Placement du Québec возглавил вместе с фирмой WestCap раунд финансирования Серии B криптокредитора Celsius на $750 млн.


В июне 2022 года структура отказалась выделить испытывающей кризис ликвидности криптокомпании дополнительное финансирование, согласно The Wall Street Journal.

# Экономика инвестиции, новости
По материалам: ForkLog

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