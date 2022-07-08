Осужденным за особо тяжкие преступления хотят сделать послабления

У сидельцев может появиться шанс чуть раньше сменить строгий режим содержания на более мягкий

Сейчас преступников, которых осудили больше чем на десять лет, могут перевести из колонии строгого режима в колонию-поселение после того, как они отбыли две трети срока. Кабмин предлагает смягчить это условие и дать возможность сменить исправительное учреждение уже после половины заключения. Законопроект с такими нормами Правительство внесло на рассмотрение Госдумы 7 июля.

Решение примет суд

В документе речь идет об осужденных за особо тяжкие преступления, за которые лишают свободы на десять лет и более. Это убийство, доведение до самоубийства, причинение умышленного вреда здоровью, грабеж и вымогательство, совершенные организованной группой, разбой с проникновением в жилище, угон транспортного средства с угрозой применения насилия и другие.

Осужденные могут сейчас обратиться с ходатайством в суд о переводе из исправительных колоний строгого режима в колонии-поселения при условии, если прошло две трети срока заключения. Правительство предлагает внести изменения в статью 78 Уголовно-исполнительного кодекса РФ и установить, что подать прошение можно уже после половины отбытого срока.

В правительстве рассчитывают, что новые нормы будут стимулировать осужденных к соответствующему поведению в местах заключения и способствовать их скорейшей социализации после выхода из тюрьмы.

Возможность переезда в колонию-поселение после половины срока действительно станет хорошим стимулом для заключенных, считает зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. «Такое право можно предоставлять только тому, у кого безупречное поведение, кто показал, что оказавшись в местах лишения свободы, он переосмыслил содеянное и намерен исправиться, стать законопослушным гражданином, — сказал депутат «Парламентской газете». — У осужденных появится свет в конце туннеля и стремление вести себя лучше».

Впрочем, предлагаемые нормы коснуться не всех. Осужденным за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, продажу и оборот наркотиков, оружия и боеприпасов, терроризм, организацию и участие в преступных сообществах на послабления рассчитывать не придется. Для них будут действовать нынешние нормы — то есть возможность «переезда» в колонию-поселение после отбытия двух третей назначенного судом срока.

Кому тюрьма — не мать родна

Уголовно-исполнительный кодекс РФ предусматривает 4 варианта условий содержания заключенных: колония-поселение, колонии общего, строгого и особого режима. Как пояснили на сайте ФСИН, в колонии-поселении осужденные не заперты в камерах, они могут свободно перемещаться по территории. Там нет ограничений по количеству свиданий, посылок, получению и трате денег. Если разрешит администрация, осужденные получают право ездить на учебу и работу в город и даже жить за пределами колонии вместе с семьей. В такие колонии обычно помещают тех, кто совершил преступления легкой и средней тяжести впервые, или преступил закон по неосторожности.

В исправительных колониях и тюрьмах общего режима условия строже. Здесь изолируют от общества совершивших преступления средней или большой тяжести. Есть ограничения по свиданиям и посылкам. Тех, кто нарушает правила, отправляют в карцер — изолированную штрафную камеру.

В колониях строгого режима содержат рецидивистов и лиц, совершивших особо тяжкие преступления. Если на общем режиме осужденные живут под охраной в помещениях, напоминающих общежития, то в «строгаче» преступники заперты в камерах. Они ограничены в свиданиях, длительности ежедневных прогулок, а за малейшую провинность могут попасть в карцер.

Тюрьма особого режима — самая строгая по условиям содержания. Заключенные живут в одиночных камерах или помещениях на 2-4 человека, без права переговариваться с сокамерниками. В таких камерах всегда включен свет и ведется видеонаблюдение. По тюрьме осужденные должны передвигаться в согнутом положении, в наручниках за спиной, под конвоем из нескольких охранников с собакой. Прогулки разрешены только в закрытом дворике, лишенном солнечного света. В первые десять лет заключения сидельцы лишены права на свидания и переписку.