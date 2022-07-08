Парень тайно выучил язык жестов и узнал неприятный факт о матери
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Парень тайно выучил язык жестов и узнал неприятный факт о матери

Парень тайно выучил язык жестов и узнал неприятный факт о материПарень узнал благодаря языку жестов, что мать обсуждает при нем свою интимную жизнь

Пользователь Reddit с ником SignMeOutNow рассказал, как благодаря языку жестов он узнал неожиданный неприятный факт о своей матери. Парень заявил, что женщина и ее слабослышащий партнер регулярно обсуждали при нем свою интимную жизнь, думая, что сын их не понимает.

По словам автора поста, его мать в течение нескольких месяцев встречается с глухим мужчиной. «Он умеет читать по губам, так что мы с ним так и общаемся. Моя мама не теряла времени даром и выучила язык жестов в начале их романа, так что теперь ее уровень позволяет ей вести с ним полноценную беседу, не используя голос», — объяснил SignMeOutNow.

Рассказчик добавил, что хорошо относится к бойфренду матери, поэтому решил выучить язык жестов для общения с ним. Молодой человек занимался этим втайне, чтобы на день рождения мужчины сделать ему сюрприз и поздравить его, используя жесты. SignMeOutNow уточнил, что пока его уровень знаний не так высок, как у матери или ее партнера, но он может поддерживать несложную беседу.

«Однако я и представить не мог, как часто мама и ее бойфренд разговаривали о непристойностях на языке жестов. Не зная, что я могу их понимать, они спокойно раскрывали свою интимную жизнь в моей компании», — посетовал парень. По словам рассказчика, его мать с мужчиной вели себя «хуже, чем озабоченные подростки» и могли разговаривать о сексе в любой ситуации, будто то ужин или просмотр телевизора. В заключение SignMeOutNow отметил, что решил не ждать дня рождения партнера матери и дать паре знать, что он понимает язык жестов.

В комментариях многие пользователи признались, что рассказ парня их повеселил. «Ого, это одновременно смешная и ужасная история», «Мило, но мерзко», — написали они. Один пользователь также посоветовал SignMeOutNow во избежание неловкой ситуации сообщить матери, что он совсем недавно начал изучать язык жестов, поэтому не понимает, о чем они с партнером разговаривают, а заодно попросить их помощи в практике.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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