Павел Прилучный устроил для романтический сюрприз для Зепюр Брутян

В честь Дня любви, семьи и верности актер Павел Прилучный приготовил романтический подарок для своей коллеги Зепюр Брутян. Звезды поделилась подробностями на своих страницах в социальных сетях.





Последние недели поклонники Прилучного активно обсуждают его личную жизнь. Даже появилась информация, что Павел тайно женился на своей коллеге Зепюр Брутян. Сами актеры не комментируют слухи, но активно подогревают их своими поступками. Так произошло и в этот раз.





В честь Дня любви, семьи и верности Прилучный устроил романтическое путешествие на воздушном шаре и подарил букет цветов. На видео актриса постоянно улыбается, видно, что такой сюрприз ей очень понравился.





«Что может быть романтичнее?» — написала Брутян под видео.





Поклонники актеров в своем большинстве пришли в восторг от увиденного. По их мнению, такой романтический поступок Павла лишний раз подтверждает наличие серьезных любовных отношений между ними. Однако не все разделили радость. Часть подписчиков указали на то, что такого внимания не получала даже Агата Муцениеце, мать его детей. Другие же вспомнили про роман актера с Мирославой Карпович, о которой все очень быстро забыли.