Павел Прилучный устроил Зепюр Брутян романтичное свидание на воздушном шаре

Павел Прилучный с головой окунулся в новые отношения после расставания с Мирославой Карпович. Если ранее он всячески прятал бывшую и не показывал совместные фото, то кадры с нынешней буквально заполонили его соцсети.

В мае в Сети поползли слухи, что Павел Прилучный женился на коллеге по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. В это не верил практически никто, но позже появилось подтверждение того, что бракосочетание все же случилось. В Интернете всплыла информация о том, что актриса взяла фамилию возлюбленного. Теперь поклонники пары поздравляют их с новым статусом, желают счастья и любви, а также восхищаются тем, насколько трогательным стал 34-летний «мажор».

Так, во время недавнего отпуска Павел подарил Зепюр ромашки, а затем пригласил на воздушный шар. Влюбленные показали, какой невероятный вид открылся перед ними, и насладились проведенным временем вместе.

«Что может быть романтичнее? — поделилась 26-летняя Брутян. — Вчера мы говорили о том, что я никогда не летала на воздушном шаре и видела, как в Каппадокии очень красиво почти каждый день поднимаются шары на рассвете, а сегодня меня привезли сюда! Это было очень неожиданно, правда!»

Подписчики не могут нарадоваться за молодоженов и даже немного завидуют счастливице Зепюр. «Паша расцвел, приятно смотреть!»; «Смотришь на вас и думаешь: почему не я?»; «Паша украсит любую женщину», — пишут они.

Рада за новоиспеченную пару и бывшая актера Мирослава Карпович. Когда всплыла информация о женитьбе экс-бойфренда, она мудро порассуждала. «Если вы любили человека, то, видя, что он счастлив, тоже будете счастливы за него... Если в вас затаилась жажда мести и зла, значит, вы обманывали и себя, и его. Поблагодарите прошлое за опыт и идите вперед к тому, что действительно ваше», — делилась звезда «Папиных дочек».