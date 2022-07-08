Пять главных признаков того, что в доме много негативной энергии

Многие замечали, что в их доме что-то не так – все ломается, валится из рук, ничего не получается. Вполне вероятно, что дом наполнен негативной энергией. Для того чтобы понять, так ли это на самом деле, если несколько главных способов.

Может ли в доме быть плохая энергетика

Практически все люди привыкли мыслить материальными понятиями. Привычно то, что можно объяснить и пощупать, а вот что такое плохая энергетика, понимают не все. Несмотря на это, каждый из нас хоть раз ощущал плохую энергию от человека, который постоянно чем-то недоволен, или в том месте, где присутствует не совсем благоприятная обстановка.

Основным моментом присутствия негативной энергетики является то, что человеку не хочется возвращаться домой. Стоит отметить, что дом является местом, где комфортно и уютно, куда хочется отправиться после тяжелого дня. Это место наполняет человека силой и энергией.





Если возвращение домой не вызывает радости и спокойствия, то есть повод задуматься. Негативная энергия может быть вызвана не только скандалами в семье, но и беспорядком, а также захламленностью помещения.

В доме с отрицательной энергетикой будут часто болеть его жильцы. Непонятно откуда у детей может появиться насморк, кашель. Присутствуют вечные скандалы, которые внезапно разгораются и быстро утихают, как ничего и не было. Стоит супругам вместе куда-то поехать, скандалов как и не бывало.

Почему бывает плохая энергетика в доме

Если в доме ощущается присутствие неблагоприятной атмосферы, значит тут не все чисто. Под неблагоприятной атмосферой нужно понимать постоянные скандалы, конфликты и ссоры. В том месте, где семья должна общаться между собой, жить и радоваться, постоянно наблюдается какое-то напряжение.





Вспоминайте: когда вы видите чью-то ссору, в воздухе как будто виснет грозовая туча. В таком месте неуютно пребывать, хочется поскорее оттуда уйти.

Бывает, что в доме очень трудно поддерживать чистоту. Вроде бы никто не мусорит, все стараются за собой убирать. Однако проходит день после качественной уборки, и снова все разбросано и раскидано, а за ногами тянется песок.

Там, где нет порядка, не будет и уюта, а значит в то место не хочется идти. Все идет по кругу, тянется один за одним. А виной всему является отрицательная энергия, которая формируется через захламленность, загрязнение и нелюбовь к своему дому.

В плохом доме постоянно есть ощущение тревоги и усталости. Человек нервничает по мелочам, причем очень сильно. Такие мысли стоит гнать от себя подальше, ведь ничего хорошего они не дадут.

Как понять, что в доме присутствует плохая энергетика

В дом, где присутствует плохая энергетика, не очень любят приходить гости. Даже те друзья и родственники, с которыми вы часто видитесь, но за пределами вашего дома. Вероятно, что вы давно уже сформировали круг общения, в котором вам уютно – это люди, с которыми хорошо вместе.





Если же друзья не очень хотят ходить к вам в гости, а зовут к ним или предлагают встретиться на нейтральной территории, стоит задуматься. Вполне вероятно, что это может быть просто совпадением. Или же другим людям некомфортно быть в вашем доме, несмотря на дружбу и хорошие отношения.

Дом является местом силы. Сюда все спешат после работы, чтобы отдохнуть, расслабиться и побыть с семьей. Тут мы забывает все проблемы и заботы, может ощущать себя спокойно. Однако в том месте, где сосредоточен негатив, постоянно появляется усталость и раздражение.

Человек нуждается в большем количестве сил, чтобы справиться со своими негативными эмоциями. Это значит, что его внутренние ресурсы заканчиваются быстрее. Поэтому жители таких домов и квартир часто сталкиваются с проблемами сна.