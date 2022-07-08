«Пять километров пешком, в глухом лесу»: где в Германии семья развеет прах Юры Шатунова

Неожиданная смерть Юры Шатунова повергла в шок и его поклонников, и друзей, и членов семьи. У певца было множество планов и идей, он только-только выиграл суд у Андрея Разина. Но поездка за город на любимую рыбалку оказалась роковой.

48-летний Шатунов почувствовал резкую боль в груди на даче у друзей. По дороге в больницу у него наступила клиническая смерть, медики один раз сумели реанимировать его, но новый приступ не оставил им шансов. Попрощаться с кумиром 80-90-х пришло 16 тысяч человек, а похороны растянулись на три дня.

Сам музыкант хотел, чтобы его прах захоронили не только в Москве, но и развеяли в Германии, где он прожил несколько лет и встретил любимую супругу. Семья Шатунова приезжала на прощание в Москву, но уже вернулась обратно. По словам близких, они готовы выполнить последнюю просьбу родного человека.

«Туда нельзя подъехать на машине, нужно оставлять ее на парковке и километров пять идти пешком по лесу. Юра любил порыбачить в тишине. Это было для него идеальным местом. Однажды он взял меня с собой: народу нет, птички щебечут. Все как Юра любил. Ему нравились глухие места», — сказал друг музыканта.

Оказалось, о смерти Шатунов задумался еще во время пандемии — именно тогда у них с женой состоялся откровенный разговор. Звезда попросил именно развеять свой прах. Светлана вспомнила об этом, когда случилась трагедия.

«Там не будет какой-то специальной церемонии. Не определена дата. Близкие, когда сочтут нужным, отправятся на озеро. Хотя одно федеральное издание уже вчера вышло со статьей, что «семья развеяла прах Юрия», — сказал друг.

Сейчас ходят много фейков о Шатунове. Например, один канал выпустил сюжет, как журналист постучался в ворота дома экс-солиста «Ласкового мая». «Но это не его дом был. Я был в гостях у Юры в его доме и знаю, как он выглядит, где находится. Он на самом деле очень оберегал свою приватную жизнь. И когда был не на гастролях, а дома, то все встречи назначал где-нибудь в городе в кафе. Его дом — был его крепостью. Там он принимал только самых близких людей», — подчеркивает собеседник.