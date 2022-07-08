Победительница "Лидеров России" станет замминистра развития инфраструктуры Калининградской области

Вадим Карасев

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с победителями четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Глава государства обсудил вопросы развития транспортной инфраструктуры с участницей из Калининграда Аленой Беликовой и поддержал ее новое назначение.

Из Калининграда на встречу в Кремле приехала победительница четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России" Алена Беликова (трек "Государственное управление"), которая пять лет возглавляет городской автовокзал. Она высказала мнение о том, что система регулярных пассажирских перевозок в стране нуждается в цифровой трансформации.

"Сегодня транспортная отрасль, особенно организация регулярных пассажирских перевозок, нуждается в качественных изменениях и централизованной цифровизации. Наиболее остро это звучит в условиях недружественного поведения европейских стран по отношению к нашему государству", – отметила Беликова.

Она сообщила президенту о том, что после победы в конкурсе "Лидеры России" получила предложение от губернатора Антона Алиханова занять должность заместителя министра развития инфраструктуры Калининградской области и готова его принять.

"Я благодарна конкурсу "Лидеры России" за возможность проверить и вывести на новый уровень свои управленческие компетенции, потому что для меня важно заниматься вопросами развития транспортной системы, и я хотела бы делать это на государственной службе. Я очень преданный своему делу человек и готова вкладывать всю свою энергию в развитие транспортной отрасли нашей страны", - сказала Беликова.

Путин выразил уверенность, что ее деятельность в этой должности принесет ощутимую пользу Калининградской области и стране.

"Для Калининградской области транспортная доступность очень важна, – отметил глава государства. – Очень важно развитие именно автобусного движения, я имею в виду привлекательность туристического кластера. Я хочу пожелать Вам всего самого доброго на новом месте работы. Вы как специалист в этой отрасли прекрасно понимаете, что от развития транспортной инфраструктуры в значительной степени зависят темпы экономического роста и в регионе, и в стране. Мы на ближайшие годы наметили большие планы по развитию транспортной инфраструктуры России в целом".

Алена Беликова – автор многих социальных проектов, участница региональных и федеральных грантовых конкурсов. Год назад стала полуфиналисткой конкурса управленцев "Лидеры России", а в 2022 году – победительницей (трек "Государственное управление").