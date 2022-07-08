Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать бонус для FIFA 22
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Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать бонус для FIFA 22

Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать бонус для FIFA 22


Компания Microsoft предлагает подписчикам сервиса Game Pass Ultimate, в который также входит игровой сервис EA Play с доступом к спортивным играм Electronic Arts, забрать очередной бонус для FIFA 22. Новый бонус, который можно получить по подписке, в первую очередь, может пригодиться новым игрокам, которые присоединились к футбольному симулятору недавно, вместе с его добавлением в EA Play.

Бонус, который можно забрать для FIFA 22 до 31 июля, представляет собой набор Supercharge Pack для Ultimate Team. Этот набор включает в себя десяток игроков с рейтингом не менее 80 и одного из четырех игроков Team of the Season Loan Player (с рейтингом не менее 95) на выбор на 5 игр.

Бонус для FIFA 22 можно забрать в качестве перка по Game Pass Ultimate.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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