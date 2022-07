Показали геймплей The Lord of The Rings – Gollum, игра выходит 1 сентября

Вадим Карасев





Издательство Nacon показало геймплейное видео по игре The Lord of The Rings – Gollum, а вместе с тем подтвердили дату релиза — игра выйдет 1 сентября. В разработке игра находится с 2017 года, и создатели проекта рассчитывают на ее успех, который позволит превратить стелс-экшен в серию.

Ниже можно посмотреть геймплей The Lord of The Rings – Gollum, в котором главный герой, Голлум, пробирается между врагами на открытых и закрытых пространствах. Напомним, что игра The Lord of The Rings – Gollum — это, в первую очередь, про механики стелса. Разработчики обещают множество разных вариаций скрытного прохождения.

Выйдет The Lord of The Rings – Gollum на Xbox One и Xbox Series X | S.