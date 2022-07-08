Показали геймплей The Lord of The Rings – Gollum, игра выходит 1 сентября
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Показали геймплей The Lord of The Rings – Gollum, игра выходит 1 сентября

Показали геймплей The Lord of The Rings – Gollum, игра выходит 1 сентября


Издательство Nacon показало геймплейное видео по игре The Lord of The Rings – Gollum, а вместе с тем подтвердили дату релиза — игра выйдет 1 сентября. В разработке игра находится с 2017 года, и создатели проекта рассчитывают на ее успех, который позволит превратить стелс-экшен в серию.

Ниже можно посмотреть геймплей The Lord of The Rings – Gollum, в котором главный герой, Голлум, пробирается между врагами на открытых и закрытых пространствах. Напомним, что игра The Lord of The Rings – Gollum — это, в первую очередь, про механики стелса. Разработчики обещают множество разных вариаций скрытного прохождения.


Watch this video on YouTube

Выйдет The Lord of The Rings – Gollum на Xbox One и Xbox Series X | S.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Показали геймплей The Lord of The Rings – Gollum, игра выходит 1 сентября
Показали геймплей The Lord of The Rings – Gollum, игра выходит 1
Стефания Маликова поделилась фото, на котором запечатлены три поколения ее семьи
Стефания Маликова поделилась фото, на котором запечатлены три
Постройневшая Ирина Пегова кардинально преобразилась
Постройневшая Ирина Пегова кардинально преобразилась
Дмитрий Тарасов рассказал о своих изменах
Дмитрий Тарасов рассказал о своих изменах
Лена Катина поделилась совместным фото с сыном
Лена Катина поделилась совместным фото с сыном
Сбербанк: треть россиян предпочитает путешествовать в одиночестве
Сбербанк: треть россиян предпочитает путешествовать в одиночестве
Евтушенков Феликс Владимирович
Евтушенков Феликс Владимирович
Госдума ограничила вывоз красной икры с Камчатки до 10 килограммов
Госдума ограничила вывоз красной икры с Камчатки до 10 килограммов
Цена биткоина превысила $21 000
Цена биткоина превысила $21 000
Победитель "Лидеров России" доложил Путину о реализации инфраструктурных проектов в Югре
Победитель "Лидеров России" доложил Путину о реализации
Анонсирован файтинг Cobra Kai 2: Dojos Rising, релиз этой осенью
Анонсирован файтинг Cobra Kai 2: Dojos Rising, релиз этой осенью
Светлана Лобода объявила о гастролях по Европе и США
Светлана Лобода объявила о гастролях по Европе и США

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
Родные Юрия Шатунова не могут получить свидетельство о смерти
Родные Юрия Шатунова не могут получить свидетельство о смерти
Business Insider: Илон Маск и сотрудница его компании тайно стали родителями близнецов
Business Insider: Илон Маск и сотрудница его компании тайно стали
Исследование: 85% мерчантов видят в биткоин-платежах средство для привлечения клиентов
Исследование: 85% мерчантов видят в биткоин-платежах средство для

Еще по теме

Объявлена дата релиза The Lord of the Rings: Gollum на приставках Xbox
Хоррор The Callisto Protocol получил первый геймплей и дату релиза
Релиз Asterigos: Curse of the Stars теперь запланирован и на Xbox, показали геймплей
Объявлено, что игра Imp of the Sun выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S