Премьер Болгарии провозгласил конец российской монополии на газ

Вадим Карасев

И.о. премьера Болгарии Петков провозгласил конец российской монополии на газ

Открытие интерконнектора Греция-Болгария (IGB) положит конец российской монополии на поставки газа. Об этом на церемонии открытия газопровода заявил исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирилл Петков, передает РИА Новости.

По его словам, IGB, через который в Болгарию пойдет азербайджанский газ, стал символом энергетической независимости. Политик подчеркнул, что его правительство за шесть месяцев смогло завершить работу, и он гордится этим достижением.

Петков напомнил, что присутствовал и на церемонии начала строительства плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Александруполисе. Оба эти проекта, провозгласил он, изменят энергетическую карту региона. Болгария начнет получать азербайджанский газ уже в следующие недели, что позволит стране диверсифицировать его источники.

Доступ республики к греческим портам в Эгейском море, заметил и.о. премьера, свидетельствует, что «эпоха разделения завершилась, началась эпоха сотрудничества в Евросоюзе и, естественно, с нашими соседями».

Правительство Болгарии ушло в отставку в конце июня после вынесения ему вотума недоверия. Оно продолжает работать до формирования нового или переходного кабинета министров. Если партийным коалициям не удастся договориться, страну ждут новые парламентские выборы.

Поставки российского газа в Болгарию прекратились в апреле, после того как страна отказалась перевести контракт на рублевую форму оплаты. В Софии посчитали, что такое требование нарушает условия соглашения.