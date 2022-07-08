Премьер Болгарии провозгласил конец российской монополии на газ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Премьер Болгарии провозгласил конец российской монополии на газ

Премьер Болгарии провозгласил конец российской монополии на газИ.о. премьера Болгарии Петков провозгласил конец российской монополии на газ

Открытие интерконнектора Греция-Болгария (IGB) положит конец российской монополии на поставки газа. Об этом на церемонии открытия газопровода заявил исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирилл Петков, передает РИА Новости.

По его словам, IGB, через который в Болгарию пойдет азербайджанский газ, стал символом энергетической независимости. Политик подчеркнул, что его правительство за шесть месяцев смогло завершить работу, и он гордится этим достижением.

Петков напомнил, что присутствовал и на церемонии начала строительства плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Александруполисе. Оба эти проекта, провозгласил он, изменят энергетическую карту региона. Болгария начнет получать азербайджанский газ уже в следующие недели, что позволит стране диверсифицировать его источники.

Доступ республики к греческим портам в Эгейском море, заметил и.о. премьера, свидетельствует, что «эпоха разделения завершилась, началась эпоха сотрудничества в Евросоюзе и, естественно, с нашими соседями».

Правительство Болгарии ушло в отставку в конце июня после вынесения ему вотума недоверия. Оно продолжает работать до формирования нового или переходного кабинета министров. Если партийным коалициям не удастся договориться, страну ждут новые парламентские выборы.

Поставки российского газа в Болгарию прекратились в апреле, после того как страна отказалась перевести контракт на рублевую форму оплаты. В Софии посчитали, что такое требование нарушает условия соглашения.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

На «Российской креативной неделе» прошло выездное заседание комиссии Госсовета
На «Российской креативной неделе» прошло выездное заседание комиссии
Нюша пошла по стопам Блиновской, фото Стеши с высыпаниями на лице. Соцсети звезд
Нюша пошла по стопам Блиновской, фото Стеши с высыпаниями на лице.
Премьер Болгарии провозгласил конец российской монополии на газ
Премьер Болгарии провозгласил конец российской монополии на газ
Метелев предложил новые меры поддержки молодёжи в регионах Дальнего Востока и Арктики
Метелев предложил новые меры поддержки молодёжи в регионах Дальнего
PUBG заметно технически улучшат на консолях, 4K 60 FPS будет только на Xbox Series X
PUBG заметно технически улучшат на консолях, 4K 60 FPS будет только
Джонни Депп возвращается в большое кино после победы в суде: где снимется актер
Джонни Депп возвращается в большое кино после победы в суде: где
Фил Спенсер поздравил Bungie с «Днем Bungie» и высоко оценил их работу
Фил Спенсер поздравил Bungie с «Днем Bungie» и высоко оценил их работу
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами
Эксперт по воспитанию рассказал о том, как важно научить детей принимать решения
Эксперт по воспитанию рассказал о том, как важно научить детей
Селфи, пустой Лувр и прогулки: Ким Кардашьян показала, как проводит время с дочерью Норт в Париже
Селфи, пустой Лувр и прогулки: Ким Кардашьян показала, как проводит
Умер заслуженный художник России Леонид Баранов
Умер заслуженный художник России Леонид Баранов
Как певица Нюша назвала своего третьего ребенка
Как певица Нюша назвала своего третьего ребенка

Топ на сегодня

Светлана Лобода объявила о гастролях по Европе и США
Светлана Лобода объявила о гастролях по Европе и США
Стефания Маликова поделилась фото, на котором запечатлены три поколения ее семьи
Стефания Маликова поделилась фото, на котором запечатлены три
В России предсказали рост цен на пиво
В России предсказали рост цен на пиво
Цена биткоина превысила $21 000
Цена биткоина превысила $21 000
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра

Еще по теме

Болгария может получить 25% доли в греческом СПГ-проекте
Лавров прокомментировал решение Болгарии о высылке российских дипломатов
В Австрии предсказали конец "украинской монополии" после запуска СП-2
Российский газ в Греции на время заменили на азербайджанский