Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев стал бизнес-персоной года в России

В Москве в ресторане Bellagio состоялось одно из главных событий в индустрии СМИ и PR, на котором чествовали лауреатов XXII Национальной премии «Медиа-Менеджер России — 2022».

На премии вручили 57 статуэток, выполненных в виде крылатых чаек. Все лауреаты признали, что в этом году они столкнулись с новыми вызовами в медиаиндустрии, но работать стало интереснее, поэтому каждый собирается и дальше с энтузиазмом развивать свое дело.

Главную статуэтку года взял Виктор Шкулев, глава Shkulev Media Holding. Он победил в номинации «Бизнес-персона». Также в списке значатся Эмин Агаларов, которого назвали «Медиаперсоной года», Александр Моисеев из RUTUBE и Максим Иксанов (они стали лучшими в номинации «Новые медиа»), Софья Митрофанова из PREMIER (она выиграла в номинации «Онлайн-кинотеатры») и другие.

«Я очень надеюсь, что для нашей индустрии сейчас хорошее время, несмотря на все сложности. И можно делать бизнес. Удачи!» — произнес Виктор Шкулев, получая награду.

Отметим, что в Shkulev Media Holding входят такие издания как ELLE, Marie Claire, «Вокруг света», Сеть городских порталов, сайт Starhit и другие.

Среди гостей премии было множество представителей органов власти и знаменитостей. Например, поздравили лауреатов звезда оперной сцены Светлана Феодулова, поп-группа группа «Блестящие», певица Надежда Гуськова и многие другие. Дресс-кодом этого года стал Creative Coctail&Black Tie в жанре «Летний blooming flower style» — это значит, что женщины могли приходить с цветами в волосах или на шляпках, а в образах мужчин мелькали бутоньерки, платки и бабочки.

К слову, организаторы премии уже много лет называют главную задачу церемонии: продемонстрировать достижения в медиасфере и отметить наиболее сильных медиаменеджеров. Кроме того, премия дает возможность обменяться бесценным опытом и больше узнать о том, что происходит в индустрии.