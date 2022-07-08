PUBG заметно технически улучшат на консолях, 4K 60 FPS будет только на Xbox Series X
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PUBG заметно технически улучшат на консолях, 4K 60 FPS будет только на Xbox Series X

PUBG заметно технически улучшат на консолях, 4K 60 FPS будет только на Xbox Series X


Разработчики PUBG планируют 21 июля выпустить новую карту — «Дестон» на консолях. Карта обещает стать самой масштабной и высотной, в ней игроков ждут разнообразные биомы, в том числе с небоскребами. Однако, только новым контентом обновление не ограничится.

PUBG после обновления от 21 июля будет заметно улучшена на игровых приставках. Ниже можно посмотреть заявленные характеристики на разных консолях после апдейта.

Xbox Series X. 4K 60 FPS, сглаживание: FXAA, TAA

Xbox Series S.1080p 60 FPS, сглаживание: FXAA

Playstation 5 (с 4K-дисплеем). 1440p 60 FPS, сглаживание: FXAA, TAA

Playstation 5 (без 4K-дисплея). 1080p 60 FPS, сглаживание: FXAA, TAA

Xbox One X и Playstation 4 Pro («Приоритет разрешения»). 4K 30 FPS, сглаживание: FXAA, TAA

Xbox One X и Playstation 4 Pro («Приоритет частоты»). 1080p 60 FPS, сглаживание: FXAA, TAA

Поддержка 4K при 60 FPS заявлено только на консолях Xbox Series X.

Напомним, недавно игра PUBG стала условно-бесплатной.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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