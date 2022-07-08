Reddit выпустит коллекционные аватары на блокчейне Polygon
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Reddit выпустит коллекционные аватары на блокчейне Polygon

Reddit выпустит коллекционные аватары на блокчейне Polygon


Дружественная к криптовалютам соцсеть Reddit анонсировала выпуск лимитированной серии аватаров на блокчейне Polygon. Пользователи смогут приобрести изображения «в ближайшие недели».


Согласно сообщению, стоимость аватаров фиксированная — они не выставляются на аукцион. Приобрести их можно только за фиат.


В создании изображений участвовали художники из сообществ наподобие r/Comics. В Reddit отметили, что цель инициативы — предоставить им возможность создавать и продавать свои работы. Средства авторы получат за вычетом сборов, за ними также закрепят гонорары от вторичных продаж.


Данные: Reddit.

«В будущем мы рассматриваем блокчейн как один из способов расширить возможности и независимость сообществ Reddit. […] мы изучаем инструменты, которые помогут им стать еще более самодостаточными и самоуправляемыми. Коллекционные аватары на блокчейне — один из первых шагов, которые мы предпринимаем, чтобы проверить потенциальные преимущества этой концепции», — говорится в сообщении.


Платформа предоставила ранний доступ к изображениям ограниченному числу пользователей соцсети.


В октябре 2021 года Reddit открыла вакансию бэкенд-разработчика собственной платформы невзаимозаменяемых токенов.


Позднее представители соцсети сообщили о расширении программы лояльности с Ethereum-токенами. Для масштабирования программы Reddit выбрала L2-решение Arbitrum.


Напомним, в декабре плафторма в конфиденциальном порядке направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на проведение IPO.

# Экономика polygon, reddit, новости
По материалам: ForkLog

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