Reddit выпустит коллекционные аватары на блокчейне Polygon

Дружественная к криптовалютам соцсеть Reddit анонсировала выпуск лимитированной серии аватаров на блокчейне Polygon. Пользователи смогут приобрести изображения «в ближайшие недели».

Согласно сообщению, стоимость аватаров фиксированная — они не выставляются на аукцион. Приобрести их можно только за фиат.

В создании изображений участвовали художники из сообществ наподобие r/Comics. В Reddit отметили, что цель инициативы — предоставить им возможность создавать и продавать свои работы. Средства авторы получат за вычетом сборов, за ними также закрепят гонорары от вторичных продаж.

Данные: Reddit.

«В будущем мы рассматриваем блокчейн как один из способов расширить возможности и независимость сообществ Reddit. […] мы изучаем инструменты, которые помогут им стать еще более самодостаточными и самоуправляемыми. Коллекционные аватары на блокчейне — один из первых шагов, которые мы предпринимаем, чтобы проверить потенциальные преимущества этой концепции», — говорится в сообщении.

Платформа предоставила ранний доступ к изображениям ограниченному числу пользователей соцсети.

В октябре 2021 года Reddit открыла вакансию бэкенд-разработчика собственной платформы невзаимозаменяемых токенов.

Позднее представители соцсети сообщили о расширении программы лояльности с Ethereum-токенами. Для масштабирования программы Reddit выбрала L2-решение Arbitrum.

Напомним, в декабре плафторма в конфиденциальном порядке направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на проведение IPO.