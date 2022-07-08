Ремонт дороги на Волгоградской завершат к середине августа

На улице Волгоградской в Ленинском округе Иркутска подрядная организация приступила к ремонту дороги. Мэр города Руслан Болотов вместе со специалистами комитета городского обустройства и председателем союза автомобилистов Сибири Алексеем Шабановым проверил начало работ, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

С середины мая на всем протяжении улицы компания «Иркут» проводила замену инженерных сетей. Изначально ее должны были завершить 15 июня, но сроки сдвинулись на три недели.

Мэр Иркутска Руслан Болотов поставил задачу синхронизировать действия ресурсоснабжающих и подрядных организаций при проведении дорожного ремонта.

Участок Волгоградской обновят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На участке от Новаторов до Муравьева протяженностью 600 метров заменят покрытие проезжей части и тротуаров, наружное освещение. Подрядная организация намерена сдать готовый объект досрочно – к середине августа.