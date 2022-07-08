Россиянам назвали способ заработать на продвижении
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Россиянам назвали способ заработать на продвижении

Россиянам назвали способ заработать на продвиженииVK расскажет о технологиях продвижения игр на «Российской креативной неделе» в Москве

Социальная сеть «ВКонтакте» открыла масштабную площадку в рамках фестиваля «Российская креативная неделя», который проходит с 7 по 10 июля в Парке Горького в Москве. В двухэтажном павильоне предусмотрена обширная программа мероприятий: от лекций и интервью с блогерами до мастер-классов и встреч со стримерами.

На площадке пройдут дискуссии о настоящем и будущем игровой индустрии, развитии музыкального рынка в России и образовании. В первый день одним из центральных событий станет сессия о социальной ответственности бизнеса и поддержке молодежи в творческих индустриях. Каждый последующий день будет посвящен конкретному направлению: играм, музыке и образованию. В частности, специалисты расскажут гостям о предоставляемых VK инструментах, площадках и технологиях продвижения игр, музыки и видео, а также дадут рекомендации по освоению творческих профессий и навыков.

Специалисты VK Play совместно с приглашенными экспертами объяснят, как начать карьеру в сфере гейминга, расскажут о создании игровых проектов и обсудят рынок стриминга. А команда VK Музыки обсудит музыкальный рынок и раскроет секреты индустрии, поделится успешными кейсами и планами. В свою очередь представитель VK Клипов поведает об искусстве коротких роликов и сторителлинга.

Среди приглашенных экспертов значатся эксперты VK Образования, Skillbox, GeekBrains, представители вузов и бизнеса, команда Одноклассников и специалисты из команд голосового помощника Маруси и платформы Сферум.

Отмечается, что помимо лектория на площадке гости смогут посетить игровую зону, сыграть в популярные игры Hawk и Space Justice и познакомится с облачным геймингом. В музыкальной зоне будут играть приглашенные диджеи, при этом днем сеты можно будет послушать в режиме сайлент-диско. А посетители зоны VK Клипов смогут попробовать на практике воспользоваться секретами создания успешных роликов, декорациями станет бассейн с фламинго.

Кроме того, VK Talents вручит «Премию ЮФ. Лидеры молодого контента» — первую национальную премию литературы Young Adult. Один из российских авторов станет лауреатом за лучше произведение в жанре Young Adult, получит статуэтку и 30 тысяч рублей на продвижение в VK, еще трем авторам вручат по 10 тысяч рублей на продвижение.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» запустила мобильное приложение «VK Клипы», которое включает новую камеру с поддержкой 60 FPS, Full HD, а также дополнительные фильтры и эффекты.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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