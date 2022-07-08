Российская армия применила на Украине несбиваемые снаряды
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Российская армия применила на Украине несбиваемые снаряды

Российская армия применила на Украине несбиваемые снарядыТАСС: российская армия применила на Украине несбиваемые снаряды «Грань» и «Китолов»

Вооруженные силы России (ВС РФ) применили в ходе специальной операции на Украине сверхточные несбиваемые управляемые мины «Грань» и артиллерийские снаряды «Китолов», пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, армия России, кроме хорошо зарекомендовавших себя 152-миллиметровых корректируемых артиллерийских снарядов «Краснополь», использует и другое передовое оружие. «"Краснополь", "Грань" и "Китолов" — это наши три основных боеприпаса с системой корректирования, которые применяются сейчас в спецоперации на Украине», — подчеркнул источник.

Эксперт добавил, что управляемые снаряды наводятся на цель с помощью лазерного целеуказателя-дальномера, который устанавливается на беспилотник. «В частности, используются беспилотники типа "Орлан". Он подсвечивает цель, и туда прилетает снаряд», — подчеркнул он.

Чаще всего российские войска применяют подобные снаряды для уничтожения отдельных дзотов, огневых точек, техники или огневых средств Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что российские беспилотники «Орион» и «Форпост-Р» смогут наводить управляемые боеприпасы «Грань» и «Краснополь» на цель.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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