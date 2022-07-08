Салибекова не смогла отсудить автомобиль
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Салибекова не смогла отсудить автомобиль

Салибекова не смогла отсудить автомобиль
Фортуна все-таки повернулась к Тиграну Салибекову лицом. Однако это вполне предсказуемо. Юля требовала отдать ей половину стоимости по закону, но инфинити официально принадлежит отцу Тиграна. Фортуна все-таки повернулась к Тиграну Салибекову лицом. Однако это вполне предсказуемо. Юля требовала отдать ей половину стоимости по закону, но инфинити официально принадлежит отцу Тиграна. После этого мужчина подал апелляцию, чтобы вернуть себе квартиру, которая принадлежит ему по условиям брачного договора.

С машиной Юлия Салибекова смирилась, однако отдавать квартиру она не желает. Женщина надеется отнять у Тиграна всю недвижимость, чтобы он своими силами копил деньги и покупал себе квартиру. При этом Юля уже сама приобрела себе машину. Видимо, не зря она ходила на Дом-2 как на работу, опозорив всё своё семейство.

К слову, согласно брачному договору, Салибекову должны были достаться две квартиры, одна из которых располагается в доме под снос. Ещё до начала бракоразводного процесса у женщины получилось отсудить у него квартиру и переписать её на сестру. Сейчас Тиграну следует доказать, что его попросту обманули.

Юля уверена, что если Тигран сможет вернуть себе квартиру, то она очень скоро уйдёт с молотка, а деньги себе присвоит Юлия Белая. Может она на самом деле не просто так заинтересовалась Тиграном Салибековым?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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