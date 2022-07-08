Шахназаров жестко раскритиковал Екатерину Варнаву в лаваше

Актриса Екатерина Варнава завернулась в лаваш вместе с другими артистами. В соцсетях обсуждают поведение Екатерина Варнавы, которая снялась голой с Александром Гудковым, Натальей Еприякн и Евгением Бороденко. Афиши проекта «Залечь на дно в Ереване» взбудоражили пользователей Сети. Компания юмористов предстала на ней обнаженной, а их тела были прикрыты чем-то похожим на лаваш. Несколько дней об этом говорили Telegram-каналах, а также соцсетях. Большой скандал организаторы решили «замять» оригинальным способом, а именно — взяли и заменили «лаваш» на фольгу. Подобное положение дел сильно возмутило патриотов и журналистов — многие и так припомнили Варнаве и Гудкову, что они нелестно высказывались о спецоперации на Украине, а тут еще и откровенно глумятся над публикой. Свое мнение выразил политолог Михаил Шахназаров, который резко осудил такое поведение.«Как это? Вот эти непонятные голубые жопы завернуть в лаваш. Вообще-то это хлеб. Если бы вот это паскудство появилось на афишах в Грозном, в Нальчике или в Назрани, там бы разговор был очень коротким и справедливым. У меня вопрос к властям Армении: вы правда пустите Варнаву, которая на афише в лаваш завернулась? Это удивляет и возмущает», — сказал журналист в эфире шоу «Полный абзац». В своих соцсетях он высказался еще жестче, припомнив и тех знаменитостей, которые сейчас оказались в Латвии. «Какой-то трешеугаристый срач, простите. В Риге и Юрмале пришельцы с такими светлыми лицами, что нормальные люди от них слепнуть уже начали. В Ереване вот это вот все... Интересно, а вы там Гудкову как аплодировать будете? Сидя, стоя или лежа? И то что они гениталии и жопы в лаваш завернули, это как?» — написал Михаил в соцсетях. Отметим, что сами Варнава и Гудков не высказывались по этому поводу в соцсетях. Пока непонятно, пройдет ли мероприятие, намеченное в Ереване на 17 июля или же его отменят из-за общественного недовольства.