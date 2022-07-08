Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Иркутской области 8 июля

8 июля в Иркутской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров. Температура +20,+25, местами +13,+18 градусов, сообщает Иркутский гидрометцентр.

В Иркутске облачно, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер 4-9 метров в секунду, температура днем +23,+25. В Братске дождь, гроза, ветер 5-10 метров в секунду. Температура +20,+22 градуса.