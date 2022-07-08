Скелет горгозавра будет выставлен на аукцион

Вадим Карасев

В США впервые будет выставлен на аукцион скелет горгозавра (Gorgosaurus libratus) — обитавшего на земле около 80—73 млн лет назад динозавра из подотряда тераподов, близкого родственника тираннозавра.

Трехметровый скелет продает аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке. Торги состоятся в конце июля. Ожидается, что итоговая цена составит от пяти до восьми миллионов долларов. Это первый образец скелета горгозавра, доступный для частной собственности, все остальные известные скелеты находятся в музеях. В частности, хорошие образцы скелетов имеются в Музее Редпата при Университете Макгилла в Монреале и Королевском Тиррелловском палеонтологическом музее в Драмхеллере (Канада).

Как и тираннозавр, горгозавр передвигался на мощных задних конечностях. У него были крупные острые зубы и маленькие руки. Но если вес тираннозавра достигал восьми тонн, то горгозавр весил всего лишь до двух тонн. Ископаемые останки горгозавров находили в канадской провинции Альберта и на севере США.

Выставленный на торги скелет был обнаружен в 2018 году в формации реки Джудит недалеко от Гавра в штате Монтана. Скелет трехметровой высоты и 6,7 метров в длину. «Этот образец, который на момент смерти был очень крупным, зрелым экземпляром, имеет особенно хорошо сохранившийся череп, включая левую верхнюю челюсть и набор черепных костей. Важно отметить, что образец содержит три основные кости, образующие глазную впадину, особенность, которая отличает горгозавра от тираннозавра», — говорится в заявлении Sotheby’s. «За свою карьеру мне выпала честь обрабатывать и продавать множество исключительных и уникальных предметов, но немногие из них способны вызывать удивление и захватывать воображение так же, как этот невероятный скелет горгозавра», — говорит Кассандра Хаттон, глобальный руководитель Sotheby's по науке и популярной культуре.

Хотя скелет продается на законных основаниях, некоторые палеонтологи не одобряют продажу. «Каждый раз, когда ископаемое позвоночное продается, возможно, в частные руки, это вызывает тревогу, — говорит Грегори Эриксон из Университета штата Флорида. — Это крадет потенциал для научного прогресса. Но опять же, в этом случае, насколько я могу судить, образец был добыт на законных основаниях, так что это честная игра. Таковы наши законы».