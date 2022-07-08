СМИ: Blockchain.com рискует потерять $270 млн из-за Three Arrows Capital
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

СМИ: Blockchain.com рискует потерять $270 млн из-за Three Arrows Capital

СМИ: Blockchain.com рискует потерять $270 млн из-за Three Arrows Capital


Биржа и провайдер криптовалютных кошельков Blockchain.com может потерять $270 млн, ранее предоставленных взаймы хедж-фонду Three Arrows Capital. Об этом сообщает CoinDesk.


«Three Arrows быстро становится неплатежеспособным. Дефолт затрагивает средства стоимостью $270 млн — криптовалюту и номинированные в долларах США займы от Blockchain.com», — говорится в письме компании к акционерам, оказавшемся в распоряжении издания.


Глава Blockchain.com Питер Смит отметил, что за последние четыре года Three Arrows Capital занял и погасил займы в криптовалюте стоимостью более $700 млн. 


Он также подчеркнул, что биржа «остается ликвидной, платежеспособной» и сложившаяся ситуация «не повлияет на пользователей».


Знакомый с финансовым положением Blockchain.com источник сообщил изданию, что у компании достаточно ресурсов, чтобы справиться с потерями.


По данным Nansen, основанный Су Чжу и Кайлом Дэвисом в 2012 году Three Arrows Capital (3AC) управлял активами на сумму около $10 млрд. На фоне обвала криптовалютного рынка и краха Terra появилась информация о неплатежеспособности 3AC.


Напомним, биржа и провайдер криптовалютных кошельков Blockchain.com и платформа Deribit потребовали ликвидировать Three Arrows Capital. Последний подал ходатайство о банкротстве. 

# Экономика blockchain, three arrows capital, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Мобильная сеть МегаФона стала лучшей в России
Мобильная сеть МегаФона стала лучшей в России
Умер сыгравший в «Твин Пиксе» актер Ленни фон Долен
Умер сыгравший в «Твин Пиксе» актер Ленни фон Долен
Александр Васильев прошелся по стилю Анны Семенович
Александр Васильев прошелся по стилю Анны Семенович
Ксения Бородина рассказала об изменах мужей
Ксения Бородина рассказала об изменах мужей
Лиза Арзамасова запечатлелась с мужем и сыном в бизнес-классе на борту самолета
Лиза Арзамасова запечатлелась с мужем и сыном в бизнес-классе на
Александр Васильев восхитился фигурой Валерии
Александр Васильев восхитился фигурой Валерии
Андрей Макаревич заявил, что всю жизнь делал, что хотел
Андрей Макаревич заявил, что всю жизнь делал, что хотел
Байден перепутал «беременность» с «президентством»
Байден перепутал «беременность» с «президентством»
СМИ: Blockchain.com рискует потерять $270 млн из-за Three Arrows Capital
СМИ: Blockchain.com рискует потерять $270 млн из-за Three Arrows
В Прибайкальском нацпарке нашли предметы бронзового века
В Прибайкальском нацпарке нашли предметы бронзового века
Лучшие шутки и мемы из Сети - 08.07.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 08.07.2022 (15 фото)
Двое рабочих погибли при очистке коллектора в российском регионе
Двое рабочих погибли при очистке коллектора в российском регионе

Топ на сегодня

Стефания Маликова поделилась фото, на котором запечатлены три поколения ее семьи
Стефания Маликова поделилась фото, на котором запечатлены три
В России предсказали рост цен на пиво
В России предсказали рост цен на пиво
Цена биткоина превысила $21 000
Цена биткоина превысила $21 000
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра
Дмитрий Тарасов рассказал о своих изменах
Дмитрий Тарасов рассказал о своих изменах

Еще по теме

Three Arrows Capital подал заявление на банкротство
СМИ: суд Виргинских Островов постановил ликвидировать Three Arrows Capital
Three Arrows Capital и Crypto.com Capital поддержали WOO Network в раунде на $30 млн
Сооснователь Three Arrows Capital выставил на продажу бунгало в Сингапуре