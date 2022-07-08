СМИ: Blockchain.com рискует потерять $270 млн из-за Three Arrows Capital

Биржа и провайдер криптовалютных кошельков Blockchain.com может потерять $270 млн, ранее предоставленных взаймы хедж-фонду Three Arrows Capital. Об этом сообщает CoinDesk.

«Three Arrows быстро становится неплатежеспособным. Дефолт затрагивает средства стоимостью $270 млн — криптовалюту и номинированные в долларах США займы от Blockchain.com», — говорится в письме компании к акционерам, оказавшемся в распоряжении издания.

Глава Blockchain.com Питер Смит отметил, что за последние четыре года Three Arrows Capital занял и погасил займы в криптовалюте стоимостью более $700 млн.

Он также подчеркнул, что биржа «остается ликвидной, платежеспособной» и сложившаяся ситуация «не повлияет на пользователей».

Знакомый с финансовым положением Blockchain.com источник сообщил изданию, что у компании достаточно ресурсов, чтобы справиться с потерями.

По данным Nansen, основанный Су Чжу и Кайлом Дэвисом в 2012 году Three Arrows Capital (3AC) управлял активами на сумму около $10 млрд. На фоне обвала криптовалютного рынка и краха Terra появилась информация о неплатежеспособности 3AC.

Напомним, биржа и провайдер криптовалютных кошельков Blockchain.com и платформа Deribit потребовали ликвидировать Three Arrows Capital. Последний подал ходатайство о банкротстве.