СМИ раскрыли необычное имя, которое дала Нюша сыну

Вадим Карасев

31-летняя певица Нюша в прошлом году во второй раз стала мамой. Родившая сына в Дубае певица до настоящего времени предпочитала скрывать от публики имя мальчика, однако дотошные журналисты все-таки смогли его выяснить.

Нюша, называющая дочку Симбой, ранее дала понять, что своему второму ребенку также дала необычное имя.

"Как минимум оно не должно уступать в оригинальности первому", — сказала певица, назвавшая первенца в честь персонажа мультфильма "Король Лев".



По данным издания Super, Нюша назвала сына Сафроном. При этом не исключено, что на самом деле у имени есть второе, более привычное для слуха - как у той же Симбы, которую родители также зовут Серафимой.

"У него прекрасное имя, которое он выбрал, похоже, сам. История с именем очень мистическая. Я думаю, мы как-нибудь расскажем", - говорил ранее супруг Нюши Игорь Сивов.

Супружеская пара до этого раскрыла в декабре, что вес мальчика составляет 3,890 килограмма, тогда как рост — 52 сантиметра.

Звезда некоторое время назад публиковала трогательное видео, на котором демонстрировала фанатам первое кормление грудью. На видео Нюша не отрывает глаз от ребенка, который одет в белый чепчик и прикрыт белым одеялом.

Нюша рассказала, как неудачно увеличила губы

По словам Нюши, она с давних пор мечтала о пухлых губах, так как от природы у певицы они довольно тонкие.

И вот я увидела, что помимо инъекций силикона есть более безопасный вариант – филлеры гиалуроновой кислоты, которые через какое-то время рассасываются. То есть навредить себе практически невозможно, но реально добиться крутых результатов. И вот я решилась на этот эксперимент

Нюша рассказала Peopletalk, что сперва все прошло хорошо - она смогла добиться необходимого объема губ. Однако как только гель стал рассасываться, исполнительница решила, что нужно поддерживать результат, и повторно посетила косметогога.

И наверное, пришла не в самый лучший момент – у мастера явно был плохой период, а я попала под горячую руку, и она вколола мне слишком много, уверяя, что отек спадет через пару дней. Я потерпела, походила, попугала людей вокруг, но ничего не произошло. Тогда я вернулась в клинику и сказала, что мне не нравится.

Тогда певице предложили сделать процедуру по рассасыванию филлеров. Знаменитость отметила, что к тому мастеру больше она не ходила.



