Совет Федерации одобрил создание Социального фонда

В России создадут государственный внебюджетный Фонд пенсионного и социального страхования, объединив два соответствующих фонда. Такой пакет законов Совет Федерации одобрил на заседании 8 июля.

Такое решение упростит взаимодействие граждан, государства и бизнеса, сказала председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. «Например, чтобы получить весь объем предусмотренной федеральной поддержки, гражданину необходимо обращаться и в Фонд социального страхования, и в Пенсионный фонд одновременно. Ведь пенсию по инвалидности выплачивает Пенсионный фонд, а средства реабилитации выдаются Фондом социального страхования. Отныне все это сосредотачивается в одном фонде», — сказала сенатор.

В компетенцию Социального фонда будут входить вопросы пенсионного и социального обеспечения, оплаты больничных, выплат по беременности и родам и по уходу за ребенком, страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, оказания социальной поддержки, предоставления россиянам и иностранцам госуслуг в электронной форме.

Святенко отметила, что по новому порядку студенты, получающие выплаты за деятельность студенческих отрядов, будут подлежат обязательному пенсионному страхованию.

Люди, которые работают по договорам гражданско-правового характера, смогут получать страховые выплаты по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Также предусмотрено оказание услуг по ОМС для иностранцев, которые временно пребывают и работают в России. Но они получат право на бесплатную медпомощь только после того, как работодатель будет оплачивать за них страховые взносы в течение не менее трех лет.

Кроме того, с 1 января 2023 года введут единые тарифы взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Работодатели будут подавать страховые сведения в единой форме.

Совет Федерации также одобрил несколько сопутствующих законов — поправки в Трудовой кодекс, КоАП, Бюджетный кодекс и другие. Все они вступят в силу с начала следующего года.