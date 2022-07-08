Совфед одобрил продление особого режима регулирования в земельной сфере в Крыму
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Совфед одобрил продление особого режима регулирования в земельной сфере в Крыму

Совфед одобрил продление особого режима регулирования в земельной сфере в Крыму

Совет Федерации одобрил закон о продлении с 1 января 2023 года до 1 января 2025 года периода, в течение которого в ряд имущественных и земельных вопросов в Крыму и Севастополе может регулироваться региональными нормативными правовыми актами. Об этом сообщила пресс-служба сенатора от Крыма Ольги Ковитиди.

По словам сенатора, данный закон позволит синхронизировать сроки завершения интеграции Крымского региона в экономическую и правовую системы РФ.

В соответствии с законом, до 2025 года особенности регулирования имущественных и земельных отношений, кадастрового учета недвижимости и госрегистрации прав на недвижимость, отношений в области градостроительной деятельности могут быть установлены нормативными правовыми актами Крыма и Севастополя при согласовании с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

«Кроме того, до 1 января 2025 года на территории Крыма и Севастополя особенности правоотношений в рамках выявления и сноса незаконных капитальных объектов также могут устанавливаться нормативными правовыми актами этих субъектов РФ по согласованию с профильным федеральным ведомством», — добавила Ковитиди.

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По материалам: pnp.ru

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