Суд рассмотрит дело иркутянки, прописавшей в своем доме несколько десятков мигрантов

Сотрудниками дознания отдела полиции № 10 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» завершили уголовное дело в отношении хозяйки так называемого «резинового дома». Весной текущего года 31-летняя женщина подала заявления в МФЦ и зарегистрировала в принадлежащем ей доме российских граждан и иностранцев. Кроме того, в отдел по вопросам миграции обвиняемая предоставила недостоверные сведения. Это позволяло оформить мигрантам фиктивную постановку на учет. Однако фактически в этом доме никто из указанных в документах людей не проживал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Доказано 54 эпизода преступления. Женщина помогла оформить прописку и встать на учет более 90 людям. За каждого прописанного человека иркутянка получала деньги. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступлений.

Доказательства ее противозаконных деяний, в которые вошли опросы свидетелей, результаты экспертиз и выписки, составили 12 томов. Подсудимой инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьями 322.2 и 322.3 УК РФ — фиктивная регистрация и фиктивная постановка на учет иностранцев. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным актом передано в суд.