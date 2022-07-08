Сын Натальи Подольской запрещает его снимать
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Сын Натальи Подольской запрещает его снимать

Сын Натальи Подольской запрещает его снимать
Певица Наталья Подольская показала, как проводит время с семьей. Артистка является известной певицей. Она уже давно выступает на сцене и успела завоевать любовь публики. Также рыжеволосая артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. И хоть недавно ей исполнилось 40 лет, она может похвастаться точеной фигурой. Звезда старается держать себя в форме и радовать мужа вкусными ужинами. В последнее время Наталья успевает давать концерты, а вот выходные посвящает семье. На публике она привыкла появляться в вечерних платьях или костюмах, а вот перед родными предстает в шортах. Накануне вечер она провела во дворе, где гуляла с детьми. Пресняков помог ей развлечь сыновей. Он решил покатать маленького Ивана и помог ему встать на электрический самокат. «Подготовился? Красавчик! Погнали!» — сказала звезда. К ней приехал старший сын Артемий, который самостоятельно катается на своем двухколесном транспорте. «Мам! А ты знаешь, что мой самокат быстрее папиного», — заявил он. «Да? Почему?» — удивилась певица. «Да, мама! Не фоткай!» — возмутился мальчик. Поклонники восхитились тем, как вырос Иван. Многие также заметили, что семилетний Артемий всегда возмущается, когда видит Подольскую с камерой в руках. Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». «Какой у вас сынок уже большой», «Пресняков — прекрасный папа!», «Шикарные кадры получились», «Ну это круто», «А не опасно так катать малыша?», «Веселая у вас семья», «Артемий прям такой характерный», «Мои тоже камеру не любят», — стали писать пользователи Сети.
# Шоу-бизнес Подольская Наталья
По материалам: z-aya

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