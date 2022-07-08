Техники усиления ауры: как стать неуязвимыми для проблем

Вадим Карасев

Аура человека непостоянна и требует постоянного усиления, поскольку в мире есть множество событий и людей, которые лишают нас сил. Эксперты рассказали, как вы можете усилить свою ауру.

Люди постоянно ищут способы восстановления биополя, но гораздо эффективнее не восстанавливать утраченную энергию, а укреплять свою ауру. Именно поэтому нужно взять на вооружение советы, описанные далее.

Молитва

Не важно, каково ваше вероисповедание. Даже если вы просто верите в то, что Вселенная следит за нами, вам стоит почаще молиться — просить прощения за свои грехи, а также просить Бога о том, чтобы он даровал вам силу. Просить о том, чтобы он сделал вашу жизнь легче, бессмысленно, а вот о стойкости попросить его можно. Также глубокая и вдумчивая молитва являет собой нечто действительно важное с точки зрения психологии и биоэнергетики, ведь вы словно соединяетесь воедино с высшими силами. Через этот канал связи вы получаете энергию, которая укрепляет ваше биополе.

Минимизируем информационный шум

Раньше в старину люди были более сильными и сфокусированными, поскольку их жизнь не была связана с социальными сетями. В большинстве случаев они работали дома, бок о бок со своими близкими и друзьями. Они были ближе друг к друг и не было никаких мыслей, которые отвлекали бы их от работы, общения, позитива. Сейчас же мы стали зависимыми от социальных сетей, которые убивают счастье на корню, обесценивая нас как личностей.

Погоня за одобрением и признанием незнакомых нам людей ставит нас в крайне неудобное и даже опасное положение. Наша аура слабеет с каждым днем, поэтому важно поддерживать ее нормальную работу, отказываясь от погони за «лайками» и одобрительными комментариями. Сфокусируйтесь на живом общении. Очень скоро вы заметите, как сильно изменится ваша жизнь.

Следим за здоровьем

Сила нашей ауры напрямую зависит от того, насколько крепким является наше с вами здоровье. Человек, который злоупотребляет вредной пищей и имеет массу вредных привычек, никогда не обзаведется сильной аурой. Все то, что плохо влияет на здоровье, существенно ухудшает работу чакр. Это же, в свою очередь, делает невозможным быстрое восстановление биополя.

Старайтесь регулярно заниматься спортом и поменьше уделять внимание вредным привычкам, либо же избавиться от них полностью. Это не просто, однако овчинка выделки определенно стоит.

Также нужно сразу идти к врачу при появлении первых симптомов болезней. Ни в коем случае не живите с неприятными ощущениями, потому что так ваша жизнь может превратиться в тотальный кошмар.

Здоровый сон

Люди, которые мало или плохо спят, имеют очень слабую ауру. Если вам хочется, чтобы ваше биополе стало непробиваемым и мощным, то обязательно нужно постараться исправить все самые главные проблемы, мешающие нормальному восстановлению организма после любого дня. К таким проблемам относятся:

Медитации

недостаточный (менее 6 часов) или избыточный (более 10 часов) сон;тревожный сон, когда вы постоянно просыпаетесь (возможно, нужно успокаивать нервы, либо спать в тишине, без света);несоблюдение режима (нужно стараться ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время. Чтобы организм привык к режиму и знал, когда ему нужно включаться на полную, а когда отдыхать).

Медитативные практики — это не просто модное явление. Это действительно очень мощный инструмент укрепления ауры. Проблема лишь в том, что для того, чтобы укреплять биополе, нужно медитировать постоянно. Если вы хотите этому научиться, рекомендуем ознакомиться с соответствующим материалом на эту тему.

Медитации помогают фокусироваться на правильных мыслях, выгоняя из своей головы лишний хлам. Также они оказывают целебный эффект на психику, укрепляют нервы и помогают повышать продуктивность в делах, работе, а также делают людей неуязвимыми для проблем.

Правильный отдых

Восстановление ауры и ее укрепление происходит в те моменты, когда вы меняете обстановку и наслаждаетесь тем, что происходит вокруг. Если вы устали от работы, сделайте передышку. Даже пяти минут будет достаточно для того, чтобы предотвратить выгорание и стресс. Также важно помнить о длительном отдыхе — полноценных выходных без нервов и проблем, а также двухнедельном отдыхе раз в полгода. В такие периоды нужно абстрагироваться полностью от любой работы и наслаждаться жизнью.