Томагавк индейского вождя Стоящего Медведя был возвращен его народу

Вадим Карасев

Музей археологии и этнологии Пибоди Гарвардского университета вернул томагавк вождя Стоящего Медведя индейскому народу понка.

Стоящий Медведь родился между 1829 и 1834 годами на территории нынешнего штата Небраска. К 1858 году земли его народа понка сократились до небольшой территории между реками Понка-крик и Ниобрара. В 1877 году власти вынудили индейцев понка переселиться на «Индейскую территорию» (в будущем — штат Оклахома). Они прибыли на новые земли слишком поздно для посадки кукурузы, к тому же правительство не предоставило им семена и сельскохозяйственные орудия, как того требовал заключенный договор. К весне почти треть переселенцев умерла от голода или малярии. Среди умерших был старший сын Стоящего Медведя — Щит Медведя. Отец пообещал похоронить его на родине, в долине реки Ниобрара, поэтому отправился на север. Вместе со Стоящим Медведем туда отправились еще около тридцати человек. В результате Стоящий Медведь был арестован за самовольное переселение из резервации.

Представлять интересы понка бесплатно взялись двое юристов: Джон Уэбстер и Эндрю Попплтон. В апреле 1879 года они подали иск в окружной суд в Форт-Омаха о признании незаконным как ареста, так и принудительного переселения индейцев понка. Дело получило название «Стоящий Медведь против Крука», так как формальным ответчиком был бригадный генерал, арестовавший индейцев. Но фактически оно было направлено против политики правительства, не признававшего за представителями коренных народов основных гражданских прав. Идея, что индеец может иметь такие же права, что и прочие граждане США, в те годы казалась неожиданной. Федеральный прокурор Ламбертсон заявил, что индейцы не могут в принципе подавать в суд на правительство, так как индеец не является ни человеком, ни гражданином («neither a person nor a citizen»).

Речь Стоящего Медведя, произнесенная на суде, сейчас цитируется в школьных учебниках. «Цвет моей руки не такой, как у вас, но если я проткну ее, я почувствую боль, — говорил он. — Если вы проткнете руку, вы тоже чувствуете боль. Кровь, которая будет течь из моей руки, будет того же цвета, что и ваша. Я — человек. Один и тот же Бог создал нас обоих».

Судья Элмер Данди, рассматривавший это дело, хотя и назвал в своем заключении индейцев «слабой, незначительной, неграмотной и в целом презренной расой», в конечном итоге подтвердил, что индеец — это «личность в значении законов Соединенных Штатов». Также судья постановил, что «не существует законных оснований для принудительного выселения представителей истцов на Индейскую территорию». «Право экспатриации является естественным, врожденным и неотъемлемым правом и распространяется на индейцев так же, как и на находящуюся в более благоприятном пложении белую расу», — заключил судья. После этого Стоящий Медведь и его спутники были освобождены из-под стражи и получили подтверждение своего права вернуться в долину реки Ниобрара. Таким образом, впервые в американском законодательстве было установлено, что индейцы являются «людьми в смысле закона» и что вследствие этого они обладают определёнными правами.

Томагавк Стоящего Медведя. Фото: Wikimedia Commons

С октября 1879 по 1883 год Стоящий Медведь посетил восточные штаты США и даже страны Европы, выступая с речами о гражданских правах индейцев. Затем он поселился в своем доме у реки Ниобрара, где занимался сельским хозяйством. Вместе с ним в родные места переселились примерно 170 понка. Умер Стоящий Медведь в 1908 году. В 2019 году его статуя была установлена в Национальном скульптурном зале Конгресса США среди изображений выдающихся деятелей американской истории.

После процесса 1879 года Стоящий Медведь подарил на память одному из своих представителей Джону Уэбстеру трубочный томагавк. Такой тип томагавков, распространенный на востоке США, представлял собой одновременно оружие и курительную трубку. В его рукояти имелся сквозной канал по всей длине, а на обухе — чашечка для табака. После смерти Джона Уэбстера томагавк Стоящего Медведя был продан частному коллекционеру, несколько раз переходил из рук в руки, прежде чем в 1982 году оказался в Музее археологии и этнологии Пибоди.

Сенатор штата Небраска и член племени оглала сиу Том Брюэр и его сотрудник Чарльз Кларк разработали законодательную резолюцию с просьбой к Гарвардскому университету вернуть томагавк. В 2021 году законодательное собрание штата Небраска единогласно приняло эту резолюцию. Юрист Бретт Чепмен из Оклахомы, который является потомком Стоящего Медведя, привлек широкое внимание к просьбе о возвращении томагавка через социальные сети. В итоге музей передал племени понка не только томагавк Стоящего Медведя, но и набор женских погребальных украшений. Представители племени должны будут решить, выставить ли переданные предметы в общедоступном музее или же хранить их как исторические реликвии.