Трейдер рассказал о перспективах движения цены биткоина после теста отметки $22 000
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Трейдер рассказал о перспективах движения цены биткоина после теста отметки $22 000

Трейдер рассказал о перспективах движения цены биткоина после теста отметки $22 000


О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.


Спустя долгие недели медвежьего рынка наконец-то биткоин показал достаточно неплохой рост на дневном и даже недельном таймфреймах. Стоит ли воспринимать это как начало разворота? 


В прошлом обзоре сценарий роста описывался как наиболее вероятный. Говорилось и о том, что вокруг отметки $21 500 сосредоточено очень много ликвидаций. Благодаря им цена столь импульсно взлетела до $22 500.


Пока наблюдается поглощение этого импульса. Таким образом, после роста в 15% нужна «передышка» в виде флэта. Цена сейчас находится в зоне сильного сопротивления $21 800-$22 000. 


Негативным фактором является то, что на фоне столь мощного импульса вверх аномального объема не наблюдалось. Соответственно, нет по-настоящему агрессивного покупателя. Не исключено, что цена была заброшена наверх, чтобы просто выбить большой объем накопившихся шорт-позиций.


Данные: TradingView.

Пока логичным продолжением движения будет небольшой откат — примерно на середину траектории роста, к восходящей белой линии.


Напомним, второй квартал 2022 года стал для биткоина худшим за 11 лет.

# Экономика теханализ, цена биткоина, новости
По материалам: ForkLog

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