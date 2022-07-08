Трейдер рассказал о перспективах движения цены биткоина после теста отметки $22 000

О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.

Спустя долгие недели медвежьего рынка наконец-то биткоин показал достаточно неплохой рост на дневном и даже недельном таймфреймах. Стоит ли воспринимать это как начало разворота?

В прошлом обзоре сценарий роста описывался как наиболее вероятный. Говорилось и о том, что вокруг отметки $21 500 сосредоточено очень много ликвидаций. Благодаря им цена столь импульсно взлетела до $22 500.

Пока наблюдается поглощение этого импульса. Таким образом, после роста в 15% нужна «передышка» в виде флэта. Цена сейчас находится в зоне сильного сопротивления $21 800-$22 000.

Негативным фактором является то, что на фоне столь мощного импульса вверх аномального объема не наблюдалось. Соответственно, нет по-настоящему агрессивного покупателя. Не исключено, что цена была заброшена наверх, чтобы просто выбить большой объем накопившихся шорт-позиций.

Данные: TradingView.

Пока логичным продолжением движения будет небольшой откат — примерно на середину траектории роста, к восходящей белой линии.

Напомним, второй квартал 2022 года стал для биткоина худшим за 11 лет.