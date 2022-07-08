У россиян появилась возможность анонимных звонков во «ВКонтакте»

Вадим Карасев

Россияне будут совершать анонимные звонки во «ВКонтакте» благодаря открытым API

У разработчиков веб-сервисов, мобильных приложений и VK Mini Apps появилась возможность автоматизировать организацию онлайн-встреч во «VK Звонках» благодаря открытым API «ВКонтакте». Об этом сообщили в пресс-центре социальной сети.

Новые методы позволят заранее создавать ссылки на звонки, делиться ими с пользователями, начинать и завершать конференции по расписанию и автоматически включать запись беседы. В сообщении пресс-центра говорится, что API звонков будут полезны для образовательных проектов, веб-конференций, онлайн-мероприятий, медиа — везде, где востребовано прямое взаимодействие с пользователями.

API позволит эффективно использовать возможности платформы «VK Звонки» для безлимитных видеоконференций с неограниченным числом людей. Такие звонки можно организовать как от личных страниц, так и от имени сообщества. Подключаться к конференции пользователи будут исключительно по ссылке, причем даже не имея отдельного профиля во «ВКонтакте». Таким образом, это можно сделать анонимно или с VK ID.

По словам технического директора «ВКонтакте» и «VK Звонков» Александра Тоболя, главная миссия соцсети — «соединять людей, сервисы и компании». «У нас огромный опыт в технологиях видеосвязи и большой набор собственных решений, которыми мы готовы делиться с разработчиками IT-сервисов», — рассказал он. Тоболь также призвал использовать простые готовые решения, которые есть в API «ВКонтакте» — все это позволит автоматизировать задачи с «VK Звонками». Помимо этого, можно взять SDK, если хочется большей кастомизации. Он объяснил, что с помощью SDK звонки встраиваются на страницы, сайты и платформы — это бесшовная интеграция и использование инфраструктуры соцсети.

API «ВКонтакте» — это интерфейс, который позволяет находить информацию в базе данных vk.com с помощью http-запросов к специальному серверу. API делает возможным создание кода, так как предоставляет набор готовых классов или структур для работы с имеющимися данными. Методы также позволяют создавать интересные и интерактивные приложения с «ВКонтакте». У разработчиков также есть возможность монетизации.

Ранее стало известно, что соцсеть «ВКонтакте» создала новое мобильное приложение для безлимитных видеоконференций. Приложение для смартфонов на системах iOS и Android представила платформа «VK Звонки». Уточнялось, что для компьютеров новая платформа открывается в отдельной веб-версии. Подключиться к звонкам можно без определенной страницы в соцсети.