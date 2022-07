Ubisoft перешла к ценнику в $70 за игру — это минимальная цена за Skull and Bones

Вадим Карасев





Издательство Ubisoft вчера полноценно представило свое пиратское приключение Skull and Bones. Игра выходит уже 8 ноября, и впервые показали ее полноценный геймплей.

Вместе с тем, стартовали предварительные заказы Skull and Bones на Xbox Series X | S. Похоже, что Ubisoft перешла на новую стоимость игр на старте продаж — $70. Два последних крупных релиза Ubisoft, игры Far Cry 6 и Assassin’s Creed Valhalla, продавались на старте по $60 и имели поддержку Smart Delivery, что позволяло игрокам на Xbox One и Xbox Series X | S получить лучшую версию проекта. Стоимость же новинки Skull and Bones составляет $70, при этом игра выходит только на новом поколении приставок.

SKULL AND BONES™

Оформив предзаказ, вы получите также набор «Владыка морских просторов», в который входят скандальный наряд и фейерверк «Коронация».

Перейти в Microsoft Store

Напомним, релиз Skull and Bones должен состояться 8 ноября 2022 года.

Watch this video on YouTube