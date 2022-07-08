Убивший Флойда бывший полицейский получил еще один срок
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Убивший Флойда бывший полицейский получил еще один срок

Убивший Флойда бывший полицейский получил еще один срокОсужденный за убийство афроамериканца Флойда экс-полицейский Шовин получил еще один срок

Бывший полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, получил еще один срок за нарушение гражданских прав жертвы. Об этом сообщает NBC.

Экс-полицейский уже отбывает тюремный срок в размере 22,5 года, после того как в апреле прошлого года власти штата Миннесота признали его виновным в убийстве второй и третьей степени.

Сейчас судья приговорил бывшего полицейского к 252 месяцам лишения свободы, причем вычел из них семь месяцев, которые Шовин уже отбыл. Оба приговора будут исполняться одновременно.

25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания в Миннеаполисе. Полицейские уложили подозреваемого на асфальт, и Шовин удерживал Флойда, наступив ему на шею коленом. Задержанный жаловался на то, что ему нечем дышать, а затем потерял сознание. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.


# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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