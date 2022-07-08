Ученые из Иркутска получили грант на сохранение популяции черношапочного сурка
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Ученые из Иркутска получили грант на сохранение популяции черношапочного сурка

Ученые из Иркутска получили грант на сохранение популяции черношапочного сурка

Команда ученых Института географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук и сотрудников научного отдела «Заповедное Подлеморье» получили грантовую поддержку проекта по сохранению чершапочного сурка. Об этом сообщает «Заповедное Подлеморье».

Проект реализуется в рамках новой программы Фонда озера Байкал по сохранению редких, исчезающих и эндемичных видов растений и животных Байкала. Он поможет сохранить находящийся под угрозой исчезновения черношапочного сурка Marmota camtschatica doppelmayeri. Такой вид сурка есть в Красных книгах Российской Федерации, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области.

Характерная черта этого животного — это темное пятнышко на голове, напоминающее черную шапочку. Зверек очень чувствителен к погоде, любит тишину и уединение. Постепенное сокращение численности вида и моногамный образ жизни животного осложняют восстановление и рост популяции сурка в последние десятилетия.

В результате выполнения грантовых работ предполагают дать оценку состояния и численности популяции черношапочного сурка на Баргузинском хребте, изучить особенности его среды обитания, уточнить ареал, установить характер взаимосвязи динамики численности вида с изменениями окружающей среды.

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По материалам: irk

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