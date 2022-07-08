Ученые из Иркутска получили грант на сохранение популяции черношапочного сурка

Команда ученых Института географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук и сотрудников научного отдела «Заповедное Подлеморье» получили грантовую поддержку проекта по сохранению чершапочного сурка. Об этом сообщает «Заповедное Подлеморье».

Проект реализуется в рамках новой программы Фонда озера Байкал по сохранению редких, исчезающих и эндемичных видов растений и животных Байкала. Он поможет сохранить находящийся под угрозой исчезновения черношапочного сурка Marmota camtschatica doppelmayeri. Такой вид сурка есть в Красных книгах Российской Федерации, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области.

Характерная черта этого животного — это темное пятнышко на голове, напоминающее черную шапочку. Зверек очень чувствителен к погоде, любит тишину и уединение. Постепенное сокращение численности вида и моногамный образ жизни животного осложняют восстановление и рост популяции сурка в последние десятилетия.

В результате выполнения грантовых работ предполагают дать оценку состояния и численности популяции черношапочного сурка на Баргузинском хребте, изучить особенности его среды обитания, уточнить ареал, установить характер взаимосвязи динамики численности вида с изменениями окружающей среды.